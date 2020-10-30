لهذه الأسباب يجب شرب الشاي والزنجبيل يوميًا

تُعدّ الإصابة بالكثير من الأمراض والمشاكل الصحية ومنها نزلات البرد من أبرز المشاكل التي نواجهها، مع بداية فصل الخريف وإقتراب فصل الشتاء، وذلك لأنَّ معظم الفيروسات تنمو في رطوبة منخفضة، وتتطلب هذه الحقيقة إستعدادات مع إقتراب فصل الشتاء، وقد تندهشون عندما تكتشفون أنَّ بعض المشروبات الدافئة يمكن أن تساعدكم على الوقاية من أمراض فصل الشتاء المختلفة وعلى رأسها الأنفلونزا، وتجنب العديد من المفاجآت التي يجلبها معه فصل الشتاء.

نستطيع بواسطة بعض الطرق البسيطة، إضافة إلى روتيننا الغذائي اليومي، كوبٍ أو اثنين يومياً من الليمون والزنجبيل خلال النهار، نظراً لفوائدهم الصحية العديدة والهامَّة للجسم.

تُطلعكم "الجميلة" على أهم الفوائد الرائعة لشرب الليمون والزنجبيل وكيف تستطيعون الحصول عليه بشكل سهل وبسيط، في السطور الآتية:

فوائد شرب الزنجبيل والشاي لا تعد ولا تحصى

يُعدّ الزنجبيل نوعاً من البهارات الشائعة في المطبخ الآسيوي والهندي، ويُمكن إستهلاكه طازجاً، أو مُجففاً، ويتوفر على شكل عصيرٍ، أو زيتٍ، أو كبسولات، كما أنّه استخدم منذ آلاف السنين لأغراض دوائيّة، أمّا الليمون يمتاز بإحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين ج، والبوتاسيوم، ويمتلك خصائص مضادةً للأكسدة وللميكروبات أيضاً.

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فوائد شرب الشاي والليمون والزنجبيل



لكلٍ من الزنجبيل والليمون العديد من الفوائد الصحية، وقد تُضاعف تلك الفوائد، مع جمعهما معاً.

يُعتبر الليمون والزنجبيل علاجاً فعّالاً، وفوريّاً للدوار، والغثيان، ولحالات البرد، والإنفلونزا، ويُساعد على تخفيف الحمى، وذلك عبر تحفيز التعرُّق للمساعدة على خفض الحرارة، كما يُساعد على تخفيف آلام الحلق، والتهاب اللوزتين، ويقتل البكتيريا المسببة لهذه الالتهابات.

يُساهم الليمون والزنجبيل في حل مشاكل عسر الهضم، ويعالج الإمساك، ويعمل على تنظيف الأمعاء والمعدة من البكتيريا والجراثيم الضارة، ويُساعد على علاج التقيؤ وتحسين إمتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

يُساعد الليمون والزنجبيل على تخفيف تشنجات الدورة الشهرية، وتهدئة الأعصاب والإسترخاء.

يُساعد الليمون والزنجبيل على الحماية من السمنة ومن تراكم الدهون الزائدة في الجسم، والتي تعمل على تفاقم مشاكل القلب أو زيادة فرص الإصابة بها بشكل عام، وعلى خفض مستويات الكولسترول السيء والدهون الثلاثية الضارة في الجسم وتنظيم مستويات ضغط الدم.

يعمل على التخلُّص من رائحة الفم الكريهة، ومعالجة التهاب اللثة.

يُساعد الليمون والزنجبيل على تنظيم ضربات القلب، وهو مفيد أيضاً لمن يعانون من مرض الكلى، والأمعاء، إضافة إلى تقويته لجدران الأوعية الدمويّة، و يُفتّت حصوات الكلى والمرارة، ويُعد معقماً، ومهدّئاً للجروح البسيطة، إضافة إلى تقليله من آلام لدغات النحل، والدبور، والحشرات.

يُعتبر الليمون والزنجبيل من أكثر المشروبات الطبيعيّة الغنيّة بالعناصر الغذائيّة، ومضادات الأكسدة، لذا ينصح بتناوله بشكل منتظم للحصول على شعر صحّي، وقوي، ويٌعيد للبشرة شبابها، ويجعلها نضرة، وخالية من الحبوب، إضافة إلى محاربته للشيخوخة، والتخفيف من تجاعيد البشرة.



طريقة إعداد شراب الشاي والليمون والزنجبيل

للحصول على الفوائد المذكورة أعلاه، يُمكنكم تحضير شاي الليمون والزنجبيل بالخطوات التالية:

تسخين 2-3 أكواب من الماء.

إضافة ملعقة من الزنجبيل الطازج والمبشور إلى الماء الساخن أثناء غليانه.

إضافة ملعقة من الليمون إلى الماء مع الزنجبيل (وإذا أحببت، أضف ملعقة من الشاي).

ترك المُكوِّنات تغلي على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة.

تقديم الليمون والزنجبيل دافئاً مع إضافة ملعقة من العسل لتحليته.

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