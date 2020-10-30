شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفقد مريض كوورنا حاسة الشم قبل الإصابة بالحمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يصاب معظم المصابين بفيروس كورونا بالحمى مطلقًا، وغالبًا ما لا تكون واحدة من الأعراض المبكرة، فالفيروس موجود حاليا في كل مكان ، والكثير من الناس لا يعرفون ما إذا كانوا قد تعرضوا للفيروس.ووفقا للباحثين في الدراسة المنشورة فى مجلة "science"، "فان أحد الأعراض المبكرة وهو بالتأكيد أبكر من الحمى، ففقدان الرائحة وحده يتنبأ بالتشخيص أفضل من الحمى." يمكن أن يحدث فقدان الطعم أيضًا، ولكنه أقل شيوعًا وغالبًا ما يرتبط بفقدان الرائحة.

ووجد تحليل جديد لدراسات فيروس كورونا أن 77٪ من مرضى فيروس كورونا قد فقدوا حاسة الشم كليًا أو جزئيًا عند الاختبار، وكان ٤٤٪ على دراية بالأعراض دون اختبار، ووفقا للأطباء فأن فقدان حاسة الشم (إلى جانب التهاب الحلق) هو أيضًا أحد الأعراض المبكرة ، مما يجعله أكثر فائدة من الأعراض اللاحقة لحماية الآخرين من التعرض.

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يمكن أن تتأثر حاسة الشم أيضًا لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون والزهايمر ، لذلك يمكن أن تنبه الاختبارات الأطباء إلى التنكس العصبي الخطير، كما يمكن أن تتسبب الأنفلونزا أيضًا في فقدان الرائحة ، ولكن ليس كثيرًا مثل COVID-19، ولكن حوالي 60٪ من مرضى الأنفلونزا يستعيدون حاسة الشم في النهاية، بتوقع الباحثون أن معدل شفاء مماثل لمرضى فيروس كورونا، ومن المرجح أن يكون الضعف الدائم عند كبار السن.

في حين يبدو أن فقدان حاسة الشم لدى مرضى الأنفلونزا مرتبط بالالتهاب ، قال مؤلف الدراسة، إنه يبدو أن COVID-19 يرتبط مباشرة بمستقبلات ACE2 على الخلايا "الداعمة" في الأنف التي تساعد الخلايا الأخرى التي تكتشف الروائح بالفعل، ولكن من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر ذلك على التعافي.



وقال الباحثون، إنه لا يوجد علاج طبي يحمي حاسة الشم أثناء الإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك ، يمكن للناس في كثير من الأحيان استعادة حاسة الشم من خلال عملية تسمى "التدريب على الشم". يتضمن شم مجموعة من الروائح والتفكير في ماهيتها كل يوم.

وقالوا إنه يجري اختبار شكل من أشكال فيتامين أ يسمى حمض الريتينويك. يجب أن يطبق من قبل الطبيب، وياكل الباحثون أن اختبارات الرائحة قد تكون جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام.