شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: المتعافون من كورونا لديهم أجسام مضادة بنسبة 11.5 ٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اختبار عينة لمجموعة واسعة من المتعافين من فيروس كورونا بالولايات المتحدة، لمعرفة الأجسام المضادة لفيروس كورونا ، وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا أن 11.5 ٪ منهم لديهم أجسام مضادة لـ كورونا ، على عكس التقديرات السابقة التي تقل عن 2 ٪.

تظهر نتائج الدراسة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv، إنه كان لدى السكان اللاتينيين وذوي الدخل المنخفض أعلى معدل انتشار للأجسام المضادة لـ -CoV-02 بمعدلات 17 ٪ و 15 في المائة على التوالي.







قال بودن ألبالا ، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة: "إن الانتشار الأكبر للاستجابة الإيجابية للأجسام المضادة بين السكان اللاتينيين يتوافق مع بعض بيانات الاختبارات والمستشفيات التي خرجت من مقاطعة أورانج وعلى مستوى البلاد". "بينما نتطلع إلى موسم الخريف والإنفلونزا ، تبرر هذه البيانات أيضًا التخطيط المحسن والموارد في المجتمعات التي من المحتمل أن تكون الأكثر تضررًا."

من خلال منصة تصوير مطورة ، بحث الباحثون عن استجابات الأجسام المضادة لمجموعة واسعة من فيروسات الجهاز التنفسي - بما في ذلك -CoV-2 ، الذي يسبب COVID-19.

سمحت لهم التكنولوجيا الحساسة للغاية بتحديد ما إذا كان المشاركون قد أصيبوا بـ COVID-19 على وجه التحديد ، في حين أن العديد من اختبارات الأجسام المضادة الأخرى لا يمكنها التمييز بدقة بينه وبين فيروسات كورونا الأخرى، ثم تم تحليل النتائج وإقرانها بالبيانات الديموغرافية.

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يتابع الباحثون كل أسبوعين لمدة ٤ أشهر مع مجموعة فرعية من 200 شخص ثبتت إصابتهم حتى يتمكنوا من رؤية كيف تتغير الاستجابة المناعية بمرور الوقت.

رجح باحثو الدراسة أن لديهم حدسًا بأن انتشار COVID-19 قد تم التقليل من شأنه ، حيث نادرًا ما تم اختبار الأفراد الذين يعانون من أعراض قليلة أو معدومة.

قال المحقق الرئيسي المشارك تيم بروكنر ، أستاذ مساعد في الصحة العامة: "كان هناك شك كامن بأن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أصيبوا به ولا يعرفون، "إما أنهم ظهرت عليهم أعراض ولم يطلبوا الرعاية ، أو لم تظهر عليهم أعراض ولم يكن لديهم سبب للذهاب".

تشير الدراسات الاستقصائية الحديثة في المناطق الحضرية الأخرى في الولايات المتحدة إلى أن معدلات الإصابة أعلى ومعدلات الوفيات أقل مما كان يعتقد سابقًا وأن المعدلات تختلف اختلافًا كبيرًا من مكان إلى آخر، حيث تؤكد نتائج الدراسة أن ما يقرب من ٧ أضعاف عدد سكان المقاطعة قد أصيبوا بـ COVID-19 كما كان يعتقد.

تعد هذه أول دراسة في كاليفورنيا تستخدم عينة تمثيلية حقًا واختبارات لمجموعة واسعة من الأجسام المضادة الفيروسية ، مما ينتج صورة دقيقة عن انتشار المرض

ليس من الواضح حتى الآن ما هي مستويات الأجسام المضادة التي تشير إلى مناعة قريبة أو طويلة الأمد للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 ، لكن المتابعة المستمرة مع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ستوفر المزيد من البيانات بمرور الوقت.