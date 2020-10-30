شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث تكشف سبب عدم ظهور أعراض على بعض الأشخاص المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ الباحثون في جميع أنحاء العالم برؤية إمكانية إصابة الأفراد بفيروس كورونا دون ظهور أعراض، وهو ما أثار قلقاً كبيراً، لأن هؤلاء الأفراد يعرضون الآخرين للعدوى دون معرفة ذلك، وقد كشفت الأبحاث سبب عدم ظهور الأعراض على بعض الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي، وفقاً لموقع "ميديكال".

وقال الباحثون أنه توجد داخل رئتينا خلايا مناعية متخصصة، تسمى "الضامة السنخية"، والتي تساعد في الحفاظ على بيئة صحية في الرئتين تحتوي الرئتان على عدد كبير من الضامة السنخية ، لذلك من المحتمل أن تكون أيضًا النوع الأول من الخلايا التي يصادفها الفيروس الغازي.

عندما يتعرف الجسم على العدوى الفيروسية، يبدأ جهاز المناعة لدينا في إنتاج الإنترفيرون، الإنترفيرون عبارة عن مجموعة من السيتوكينات التي تساعد في تشكيل الاستجابة المناعية وبالتالي فهي ضرورية في مكافحة العدوى الفيروسية.

سبق أن ثبت أن البلاعم السنخية تنتج كميات كبيرة من الإنترفيرون عند الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا.

وفيروس كورونا هو فيروس تنفسي يصيب عادةً طبقة الخلايا الخارجية للرئتين، الطبقة الظهارية وأظهر بحث جديد أن إنتاج الإنترفيرون في الخلايا الظهارية المصابة يمكن أن يثبطه فيروس كورونا ينتج عن هذا إنتاج منخفض للإنترفيرون وبالتالي تنشيط محدود لجهاز المناعة لمحاربة الفيروس.

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على الرغم من أن الطبقة الظهارية هي هدف الفيروس ، إلا أنه يجب افتراض أن النوع الأول من الخلايا التي يصادفها الفيروس هو الضامة السنخية، وبالتالي فإن هذه الخلايا مهمة لمدى سرعة الاستجابة المناعية لعدوى كورونا.

شرع فريق من الباحثين من جامعة آرهوس الدنماركية ومستشفى جامعة آرهوس في الدنمارك في التحقيق في كيفية تفاعل هذه الخلايا المهمة مع فيروس كورونا، للإجابة على هذا ، قاموا بعزل الضامة السنخية من غسيل الرئة وفحصوا تنشيط الجهاز المناعي في هذه الخلايا عندما يواجهون فيروس SARS-CoV-2.

تظهر نتائج أبحاثهم أن البلاعم السنخية تنتج بشكل فعال الإنترفيرون عند إصابتها بفيروسات معروفة، مثل الإنفلونزا.

لقد أكدوا بذلك أن لديهم القدرة على إنتاج كميات كبيرة من الإنترفيرون أثناء العدوى الفيروسية على عكس توقعاتهم ، لم ير الباحثون أي إنتاج للإنترفيرون في الخلايا عندما تعرضت الضامة السنخية لفيروس كورونا.

تشير هذه النتائج إلى أن فيروس كورونا قد يخفي مادته الجينومية من التعرف عليها في الضامة السنخية ، وبالتالي لا تحفز إنتاج الإنترفيرون.

هذا هو السبب في أنه لن يكون هناك تنشيط للجهاز المناعي في المراحل المبكرة من عدوى كورونا، مما يسمح للفيروس بالانتشار أكثر في المجتمع قبل ظهور الأعراض، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف يمكن لكورونا تجنب التعرف عليه من قبل جهاز المناعة.