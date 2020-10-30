شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة عشبية تظهر فعاليتها فى علاج الالتهاب الرئوى لدى مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت كبسولة تسمى Lianhuaqingwen ، وهى أحد منتجات الأدوية العشبية ، فعاليتها سريريًا في علاج الالتهاب الرئوي في مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19). ومع ذلك ، فإن التعرض البشري لمكونات الكبسولة وتأثيراتها الدوائية تظل غير معروفة إلى حد كبير.

ونشر موقع نيوز ميديكال دراسة تهدف إلى تحديد تعرض الإنسان لمكونات الكسبولة العشبية، بناءً على تحليل التعرض البشري ، تم فحص العديد من مكونات ربط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ذات التأثيرات المثبطة للإنزيم المحفز لفيروس كورونا.وأظهرت النتائج التي حصل عليها المؤلفون أدلة كيميائية وكيميائية حيوية لاستكشاف الآليات الجزيئية للتأثيرات العلاجية لكبسولة LHQW لعلاج مرضى COVID-19 بناءً على المكونات المعرضة للإنسان .

أظهر البحث أيضًا فائدة النهج القائم على التعرض البشري لتحديد المكونات النشطة صيدلانيًا في الأدوية العشبية الصينية.

Advertisements

وكانت تقارير قد ظهرت وقت ذروة تفشى الوباء تفيد بأن أحد علاجات الصين لكوفيد 19 هو الطب الصيني التقليدي المثير للجدل المستوحى من كتاب مدرسي طبي كتب قبل 1800 عام وتم بالفعل إنتاج كبسولة Lianhua Qingwen لتحقق ثروات هائلة للشركة التي تقف وراءها.

الكبسولة، التي تم تطويرها في عام 2003 لعلاج المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ، تستخلص جوهر 13 عشب بناءً على الوصفات الطبية التي يعود تاريخها إلى النصوص الطبية الكلاسيكية المكتوبة خلال عهد أسرة هان (206 ق.م - 220 م).

في فبراير الماضى أصبحت جزءًا من العلاج القياسي الوطني الصيني لمرضى فيروس كورونا حيث لا يوجد علاج معروف لهذا المرض في الوقت الحالي، كما أدرجتها السفارات الصينية في حزمة رعاية مرسلة للطلاب الصينيين في الخارج إلى جانب الكمامات.