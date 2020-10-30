شكرا لقرائتكم خبر عن متعافيات من كورونا يؤكدن استمرار الأعراض لوقت طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعافى من كورونا ليس نهاية الطريق.. فقد أعرب عدد من المرضى البريطانيين المتعافين، عن استمرار أعراض فيروس كورونا التى لا يمكنهم التخلص منها، ويزعمون أنهم قوبلوا في البداية بالتشكيك من قبل الأطباء الذين لا يستطيعون تفسير السبب.

ووفقا لتقرير جريدة ميرور البريطانية " Mirror " أُجبرت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا من لندن على العودة إلى المنزل مع والديها ولم تعد قادرة على العمل أو ممارسة الرياضة، بعد شعورها بأنها منهكة باستمرار.



اعراض كورونا الطويلة

وقالت الفتاة بعد التعافي :"اعتدت على ممارسة الرياضة، ولكن الآن لا يمكنني صعود الدرج"، لأشهر شعرت وكأنني مجنونة. لم يستطع الأطباء فهم سبب إصابتي بالأعراض لفترة طويلة وشعرت أنه لم يصدقني أحد، موضحة أن الفيروس أثر كبيرا على صحة العقل".

وأضافت :"بعد 7 أشهر ما زلت أعاني من التعب الشديد والدوخة وحرق الجلد الغريب، وأحيانًا أشعر أن عضلاتي بضعف شديد لدرجة أنني لا أستطيع حتى تناول كوب من الشاي ، وأتألم في ظهري وصدري، ومجرد الاستحمام وارتداء الملابس يجعلني أرغب في العودة إلى السرير."





Advertisements

حالات أخرى تعانى من أعرض بعد أشهر من التعافى

1. أم على كرسى متحرك في سبعة أشهر

أسست كلير هاستي بريطانية، وهي أم لطفلين ، مجموعة Long Covid Support Group بعد شهور من الشعور بأنها غير مرئية، بعد أن أصيبت بالفيروس لمدة 7 أشهر ويعتمد بشدة على كرسي متحرك للتنقل.

2-بريطانية: "الأعراض لا تتحسن"

معلمة بريطانية أخرى 53 عام ، ذكرت أنها تعانى من أعراض لونج كوفيد في البداية وعالجت المرضى كما لو كانوا في حالة هستيرية، بعد 7 أشهر من الإصابة واستمرار العديد من الأعراض وعدم الشعور بالتحسن.