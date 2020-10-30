شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض غيبوبة السكر عديدة منها الصداع والدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث غيبوبة السكري عندما يفقد الشخص المصاب بالسكري وعيه يمكن أن تحدث عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، تحدث غيبوبة السكري عندما تصبح مستويات السكر في الدم إما منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا تتطلب الخلايا في جسمك الجلوكوز لتعمل، في هذا التقرير نتعرف على اعراض غيبوبة السكر، بحسب موقع "healthline".

اعراض غيبوبة السكر

اعراض غيبوبة السكر تحدث عند ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو انخفاضه وعند ارتفاع السكر في الدم، يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار وفقدان الوعي يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم أو نقص السكر في الدم إلى الجفاف لدرجة قد تفقد فيها وعيك.

عادة، يمكنك منع ارتفاع السكر في الدم أو نقص السكر في الدم من التطور إلى غيبوبة السكري في حالة حدوث غيبوبة السكري ، فمن المحتمل أن يتمكن طبيبك من موازنة مستويات الجلوكوز في الدم واستعادة وعيك وصحتك بسرعة إذا كان بإمكانه الاستجابة لحالتك في الوقت المناسب.

يمكنك أيضًا الدخول في غيبوبة السكري إذا أصبت بالحماض الكيتوني السكري. الحماض الكيتوني السكري (DKA) هو تراكم لمواد كيميائية تسمى الكيتونات في الدم.

اعراض غيبوبة السكر بسبب نقص سكر الدم

قد تشمل أعراض نقص السكر في الدم ما يلي:

صداع الراس

إعياء

دوخة

الالتباس

خفقان القلب

اهتزاز

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اعراض غيبوبة ارتفاع السكر في الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم، فقد تعاني من زيادة العطش بشكل ملحوظ وقد تتبول بشكل متكرر. سيكشف فحص الدم أيضًا عن مستويات أعلى من الجلوكوز في مجرى الدم. يمكن أن يُظهر اختبار البول أيضًا أن مستويات الجلوكوز لديك مرتفعة للغاية.

يسبب الحماض الكيتوني السكري مستويات عالية من الجلوكوز في الدم. تشمل الأعراض أيضًا زيادة العطش والحاجة المتكررة للتبول. تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع مستويات الكيتون ما يلي:

التعب

وجود اضطراب في المعدة

احمرار الجلد أو جفافه

إذا كنت تعاني من أعراض غيبوبة السكري الشديدة ، فاتصل بالطوارئ وقد تشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

التقيؤ

صعوبة في التنفس

الالتباس

ضعف

دوخة

الغيبوبة السكرية هي حالة طبية طارئة يمكن أن يؤدي إلى تلف الدماغ أو الوفاة إذا لم تحصل على العلاج.