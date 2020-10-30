شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صديقة لمرضى السكر تساعد فى التحلية بدون مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج مرضى السكر التأكد أنهم يتبعون نظاما غذائيا متوازنا غنيا بالأطعمة الكاملة التي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، هذا يعني أيضًا أنه بحاجة إلى الاهتمام بما يشربونه لأن المشروبات يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم بعدة طرق. ووفقا لتقرير لصحيفة time now news المشروبات تحتوي على سكريات ونشويات زائدة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أو تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم فجأة ، مما قد يكون ضارًا لمرضى السكر.

الماء بلا شك هو المشروب الأكثر صحة ، ولكن هناك عددًا من المشروبات الصديقة لمرض السكري والتي يمكن أن تتناسب مع نظامك الغذائي وترضي رغباتك الشديدة في تناول الحلوى أيضًا.

مشروبات صحية لمرضى السكري تحارب الرغبة الشديدة في تناول السكر

ماء بفواكه: إن غمر الماء بالفواكه الكاملة ، وخاصة الحمضيات مثل الليمون أو الليمون أو البرتقال ، لا يزيد من استهلاكك اليومي للمياه فحسب بل إنه أيضًا طريقة صحية لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن تضيف إضافة الفواكه والخضراوات إلى الماء.

Advertisements

تناول القهوة: تشير الأبحاث إلى أن شرب 2-3 أكواب من القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لكن ضع في اعتبارك أن قهوتك يجب أن تظل غير محلاة ، كما هو الحال مع الشاي يمكنك استبدال السكر بمُحليات قليلة السعرات أو منخفضة السعرات لتقليل إجمالي عدد السعرات الحرارية ، مما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

تناول شاي اعشاب: أوراق بعض النباتات أثناء الغليان يمكن أن تضيف نكهة وفوائد صحية للمياه، على سبيل المثال ، يعطي عرق السوس نكهة حلوة خفيفة دون التأثير على مستويات السكر في الدم أو رفعها أفادت دراسة أن مستويات السكر في الدم انخفضت لدى الفئران المصابة بداء السكري بعد تناول مستخلص عرق السوس يشير هذا إلى أنه يمكن استخدام عرق السوس كعلاج أو كمُحلي غذائي لمرضى السكري في الإجراءات السريرية.