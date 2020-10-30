شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأعصاب بطب عين شمس: السكتة الدماغية تصيب 250 ألف مصرى سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هانى عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى جامعة عين شمس، أنه بمناسبة اليوم العالمى للسكتة الدماغية الموافق 29 أكتوبر من كل عام، والذى يهدف الى التوعية بخطورة السكتة الدماغية، أن 1 من كل 4 عرضه للإصابة بالسكتة الدماغية في العالم.

وقال إن آخر الإحصائيات عن السكتة الدماغية فى مصر تؤكد أنه يوجد حوالى 250 ألف شخص مصرى يصاب بالسكتة الدماغية سنويا، منهم 70 ألف يتوفوا، ويبقى 70 ألفا آخرين يتعرضون للإعاقة الدائمة، ومن هنا يتضح أهمية هذا المرض الذى يمثل ثانى سبب للوفيات في مصر، وأول سبب للاعاقة فى كبار السن، وأضاف عارف أنه لا يوجد توعية كافية عن خطورة هذا المرض وكيفية علاجه، والوقاية منه.

1 . السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

2. التحكم فى ضبط ضغط الدم.

3. تقليل نسبة الدهون فى الدم.

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4 . الحفاظ على الوزن.

5 . الامتناع عن التدخين.

6 . ممارسة الرياضة بانتظام.

7. تناول الأكل الصحى.

وقال عارف إن المحافظة على هذه النصائح يقلل من نسب الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 80%، والأهم من ذلك أنه يوجد حاليا علاج شافى للسكتة الدماغية، إذا وصل المريض إلى مكان مخصص لعلاجها فى وحدة متخصصة، فى الساعة الذهبية الأولى والتى تصل مدتها إلى 4 ساعات ونصف الساعة، حيث يمكن إعطاء المريض حقنة لإذابة الجلطة، وفى 20% من الحالات إذا كان هناك انسداد في شريان رئيسى بالمخ، يمكن الدخول بقسطرة مخية لإذابة الجلطة في الساعات الـ6 الأولى، وفى معظم هذه الحالات يمكن أن يشفى المريض شفاء تاما.

وأضاف الدكتور عارف: "للأسف معظم المرضى يصلون فى وقت متأخر، بالإضافة إلى احتياجنا إلى وحدات كثيرة على مستوى مصر لعلاج السكتة الدماغية بحوالى 500 وحدة، ولكن المتوافر حاليا لا يتعدى من 60 إلى 70 وحدة فقط".