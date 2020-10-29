"فترة صعبة للغاية".. طوارئ كورونا في إسبانيا حتى مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الإسباني، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى 9 مايو/أيار، في محاولة لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وأيّد 194 نائبا اقتراح الحكومة الاشتراكية بينما عارضه 53 نائباً، بينما امتنع 99 نائباً، بما في ذلك بعض أعضاء حزب الشعب المحافظ المعارض الرئيسي، عن التصويت.

وخلال المناقشة التي سبقت التصويت، حذر وزير الصحة سلفادور إيا من "شهور صعبة للغاية" قادمة ودعا إلى "العمل الموحد من أجل مصلحة الجميع".

ورفض زعيم حزب الشعب، بابلو كاسادو، تمديد الإغلاق لـ6 أشهر، وطالب يوم الإثنين بألا تستمر حالة الطوارئ أكثر من 8 أسابيع حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول في محاولة "لإنقاذ عيد الميلاد".

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وتأتي المناقشة في أعقاب إعلان حكومة الأقلية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين يوم الأحد الماضي، لوضع الأساس القانوني اللازم لفرض قيود أكثر صرامة.

وبحسب الدستور، فإن أي تمديد إضافي بعد الأسبوعين يحتاج إلى موافقة برلمانية.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.14 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.