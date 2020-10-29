شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكتة الدماغية.. 70٪ من المصابين يتعافون بعد تلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمي للسكتة الدماغية في 29 أكتوبر من كل عام، والسكتة الدماغية مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه إذا قام الشخص باستشارة الطبيب في الوقت المحدد، وأكثر من 70٪ من المرضى يتعافون بعد تلقي المساعدة الطبية، بينما يشدد الأطباء على تحديد الأعراض والتواصل مع المستشفى لتلقي العلاج. وبالتالي، كن نشيطًا واعتنِ باللياقة البدنية لدرء المشكلات الصحية مثل السكتة الدماغية.

هل تعرف ما الذي يجعلك تقترب خطوة من السكتة الدماغية؟ مستوى نشاطك البدني، نعم ، يمكن أن يتسبب الخمول البدني أيضًا في حدوث سكتة دماغية إلى جانب مشاكل صحية ونمطية أخرى.

وهناك العديد من العلامات التي يعطيها جسمك مع بداية السكتة الدماغية ولكن معظم الناس يفشلون في التعرف عليها وبالتالي يقعون فريسة، لكن الشيء الجيد هو أن حوالي 70٪ من حالات السكتة الدماغية إما يمكن الوقاية منها أو علاجها.

وفي اليوم العالمي للسكتة الدماغية 2020 ، أكد خبراء الأعصاب من معهد أرتيميس-أجريم لعلوم الأعصاب بالهند على أهمية النشاط البدني للوقاية من السكتة الدماغية.

من هو عرضة للسكتة الدماغية؟

وفقًا للخبراء ، يعاني حوالي 25٪ من الأشخاص من نوبة سكتة دماغية في مرحلة ما من حياتهم. يتعرض كبار السن وغير النشطين بدنيًا لخطر أكبر.

و السكتة الدماغية هي واحدة من الأمراض الرئيسية وأسباب الوفيات في العالم، وحوالي 30٪ من الناس يعانون أو يعانون من السكتة الدماغية.

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ووفقًا للتقارير ، يعاني شخص واحد كل 40 ثانية من سكتة دماغية ويتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب السكتة الدماغية في كل أربع دقائق.

مع تغييرات نمط الحياة وتبني عادات غير صحية مثل قلة التمارين البدنية والتدخين والإفراط في استهلاك الكحول ، من المرجح أن تظهر حالات جديدة من السكتة الدماغية في جيل الشباب.

وفي هذه الوتيرة السريعة للحياة ، جعل ظهور التكنولوجيا حياتنا أسهل ، لكنه أيضًا قلل من مقدار النشاط البدني، بسبب زيادة التوتر وكذلك ارتفاع حالات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وهناك تحول مفاجئ في الفئة العمرية لتطوير أمراض نمط الحياة.

كيف تسبب قلة النشاط البدني السكتة الدماغية؟

أجرت جامعة شمال كاليفورنيا دراسة وكانت النتائج مفاجئة، ووجد أن الهنود ، مقارنة بالدول الأخرى ، يصابون بسكتة دماغية في سن مبكرة،حيث تم العثور على العامل المسبب الرئيسي بخلاف التدخين والشرب وسوء الأكل هو قلة النشاط البدني.

وقد أدت جائحة كوفيد -19 إلى زيادة العبء ، وحدوث ارتفاع حاد في حالات السكتة الدماغية، والسبب وراء ذلك - إدمان الشاشة وقلة ممارسة التمارين الرياضية، ويقول الخبراء إن السبب وراء ذلك هو زيادة وقت الشاشة إلى جانب الخمول البدني

بينما من المعروف أن زيادة وقت الشاشة يؤدي إلى نتائج صحية سلبية ، فإن السكتة الدماغية هي أحد هذه المضاعفات التي تم ربطها مؤخرًا بها.