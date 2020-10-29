إيران تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت إيران عددا يوميا قياسيا من الإصابات بـ"كوفيد-19" بلغ أكثر من 8000 حالة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام رسمية صدرت، الخميس.

ويتجاوز العدد الأخير البالغ 8293 إصابة خلال 24 ساعة العدد القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل يومين فقط وبلغ 6968.



كما أدى الفيروس إلى 399 وفاة جديدة في البلد الذي يعد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط، بحسب وزارة الصحة، التي أكدت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34113.

وسجّلت إيران، الأربعاء، عددا قياسيا للوفيات خلال 24 ساعة بلغ 415، في زيادة بـ69 شخصا عن حصيلة الثلاثاء التي كانت كذلك قياسية.