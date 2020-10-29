شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة عقارين مضادين للفيروسات لعلاج الأنفلونزا والإيدز على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أنه من المقرر أن يبدأ العلماء تجارب بشرية مبكرة على مرضى فيروس كورونا في لندن لتجربة دواءين مضادين للفيروسات، حيث تجرى الدراسة بقيادة كلية لندن UCL، وأطلقوا عليها اسم تجربة FLARE، ستتحقق من فعالية دواء فافيبيرافير، الذي يستخدم لعلاج الأنفلونزا، وكوكتيل لوبينافير / ريتونافير الذي يعطى لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

أشارت الجريدة إلى أن العلماء سيقومون بتجنيد 240 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عامًا من لندن، حيث يجب أن تكون نتيجة اختبار المشاركين في التجربة إيجابية لـ كورونا وأن يكونوا في العزل.

كجزء من التجربة السريرية ، سيحصل المرضى على دواء وهمي أو دواء الإنفلونزا أو أدوية فيروس نقص المناعة البشرية أو مزيج من الاثنين معًا.سيتم تناول جميع العلاجات على شكل أقراص على مدار سبعة أيام.

وقال الدكتور ديفيد لوي، وهو أكاديمي في جامعة كاليفورنيا ويقود التجربة: "ستختبر هذه التجربة ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات فافيبيرافير أو لوبينافير / ريتونافير ، بمفردها أو مجتمعة، يمكن أن تقلل من مستوى الفيروس لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المبكر."

وأضاف "لتعظيم الفوائد المحتملة ، نحن نعالج المرضى الذين يعانون من عدوى مبكرة جدًا ونبحث عن تأثيرات إضافية أو تآزرية لإضافة عقار ثانٍ [فافيبيرافير أو لوبينافير / ريتونافير].

وتابع "إذا تمكنا من العثور على مضادات فيروسات تقلل من الحمل الفيروسي في وقت مبكر، فقد يقلل ذلك من خطر انتقال العدوى والاستشفاء في وقت لاحق.

يأمل مشروع البحث في تحديد ما إذا كان العلاج يمكن أن يتداخل مع كيفية تكاثر الفيروس التاجي مرة واحدة داخل الخلايا البشرية.

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في حالة favipiravir ، يعمل الدواء على تحييد إنزيم يسمح للفيروس بتكرار المادة الجينية ، المسماة البوليميراز.

من خلال إزالة هذا الإنزيم ، لا يمكن للفيروس التكاثر وبالتالي الانتشار ، ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تحسين تشخيص المريض.

وجدت ورقة علمية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر أن العقار يمنع فيروس كورونا في الهامستر.

كان Favipiravir أيضًا محورًا لتجربة سريرية في اليابان تديرها Fujifilm ، التي تمتلك حقوق العقار في الدولة الآسيوية ، تحت الاسم التجاري Avigan.

وافقت اليابان على أفيجان كدواء طارئ للإنفلونزا في عام 2014 ، وبحث البحث الجديد فوائده لـ 156 مريضًا في المرحلة المتأخرة من COVID-19.

بين الأشخاص الذين عولجوا بالعقار ، تحسنت الأعراض بعد 11.9 يومًا ، مقابل 14.7 يومًا لمجموعة الدواء الوهمي.

تمت الموافقة على الدواء في الهند وروسيا لعلاج COVID-19.

في يوليو ، قالت شركة Glenmark Pharmaceuticals Ltd الهندية إن نسختها الخاصة من favipiravir أظهرت نتائج واعدة في دراسة في مرحلة متأخرة شملت 150 مريضًا مصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة من فيروس كورونا.