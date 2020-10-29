شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح الأنفلونزا قد يقلل خطر الإصابة بكورونا.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أولية جديدة أن لقاح الأنفلونزا قد يقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ووجد العلماء أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين حصلوا على لقاح الإنفلونزا قبل موسم 2019-2020 كانوا أقل عرضة بنسبة 39٪ للإصابة بفيروس كورونا بحلول 1 يونيو، وفقاً لما ذكره موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وكتب مؤلفو الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية الأمريكية: "قد يساهم التطعيم ضد الأنفلونزا ليس فقط في الحد من الأنفلونزا ولكن أيضًا في تخفيف العبء المرتبط بـ COVID-19 على نظام الرعاية الصحية".

وفحص الباحثون بيانات حوالي 10600 موظف في المركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا من بين هذه المجموعة، وجدوا أن 184 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بحلول الأول من يونيو لذلك نظروا في جميع الموظفين الذين أصيبوا بالأنفلونزا خلال الشتاء.

وجد مؤلفو الدراسة أن 2.23٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يحصلوا على لقاح الأنفلونزا ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ، في حين أن 1.33٪ فقط من الموظفين الملقحين فعلوا ذلك.

وقال الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كان هناك بالفعل صلة بين لقاح الإنفلونزا وانخفاض خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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قالت إلين فوكسمان، عالمة الأحياء المناعية في كلية الطب بجامعة ييل والتي لم تشارك في الدراسة : "هذه دراسة مثيرة للاهتمام ، لكنها لا تقدم دليلًا قاطعًا..قد تكون هناك أسباب أخرى وراء إصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يحصلوا على لقاح الإنفلونزا بمعدلات أعلى قليلاً من COVID-19.

قالت فوكسمان إنه من الممكن ، على سبيل المثال ، أن الأشخاص الذين أصيبوا بالإنفلونزا كانوا ببساطة أكثر عرضة لاتخاذ المزيد من الاحتياطات أثناء الوباء.

كان لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية في الدراسة أيضًا مستويات متفاوتة من الاتصال المباشر مع مرضى المستشفيات، مما قد يؤثر على النتائج ولم يجمع الباحثون معلومات حول ما إذا كان العمال يعانون من ظروف صحية أخرى تزيد من مخاطرهم، لذلك يمكن أن يكون ذلك عاملاً أيضًا.

قال فوكسمان: "فيما يتعلق بإخبار الناس يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا لأنه يمكن أن يحميك من COVID ..فهذا يعد أمرًا ممتدًا بعض الشيء في هذه المرحلة".

لكنها أضافت أنه يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا على أي حال، لأنه، بالطبع، "سيحميك من الأنفلونزا".