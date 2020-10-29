شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بين مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اليوم العالمى للسكتة الدماغية 29 أكتوبر كشفت دراسة أن 14 من كل 1000 مريض مصاب بفيروس كوورنا يدخلون المستشفى من سكتة دماغية، وهو معدل أعلى في المرضى الأكبر سنًا والذين يعانون من عدوى شديدة وأمراض الأوعية الدموية الموجودة مسبقًا ، وفقًا لتقرير حديث.قام الباحثون بتحليل 61 دراسة ، تغطي أكثر من 100000 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19، وتم نشر نتائج دراستهم في المجلة الدولية للسكتة الدماغية " International Journal of Stroke".

أوضح التقرير أن جائحة كورونا COVID-19 أصبحت وباءً عالميًا يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الحالات ، تشمل الأعراض الحمى والسعال الجاف المستمر وصعوبة التنفس ، ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب العدوى مرضًا في أعضاء أخرى ، بما في ذلك الدماغ ، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية ونزيف في المخ.

أجرى فريق من الباحثين في مجموعة أبحاث السكتات الدماغية بجامعة كامبريدج، مراجعة منهجية وتحليل للبحوث المنشورة حول الصلة بين COVID-19 والسكتة الدماغية، حيث يتيح هذا النهج للباحثين الجمع بين الدراسات الموجودة - والتي غالبًا ما تكون متناقضة أو ضعيفة القوة - لتقديم استنتاجات أكثر قوة.

وجد الباحثون أن السكتة الدماغية حدثت في 14 حالة من بين كل 1000 حالة، وكان المظهر الأكثر شيوعًا هو السكتة الدماغية الحادة ، والتي حدثت في أكثر من 12 حالة من كل 1000 حالة، حيث كان نزيف المخ أقل شيوعًا ، حيث يحدث في 1.6 من كل 1000 حالة.

كان العمر أحد عوامل الخطر ، حيث كان مرضى COVID-19 الذين أصيبوا بسكتة دماغية أكبر بـ 4.8 سنة (متوسط) من أولئك الذين لم يصابوا بها، وكان مرضى COVID-19 الذين تعرضوا لسكتة دماغية في المتوسط ​​(متوسط) أصغر ٦ سنوات من مرضى السكتة الدماغية غير المصابين بـ COVID-19، ولم يكن هناك فرق بين الجنسين ولا فرق كبير في معدلات المدخنين مقابل غير المدخنين.

كما زادت الحالات الموجودة مسبقًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كان المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمرضى الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي ، في حين أن كل من مرض السكري ومرض الشريان التاجي يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة.، وكان المرضى الذين أصيبوا بعدوى أكثر شدة بـ COVID-19 - كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

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وجد الباحثون أن السكتات الدماغية المرتبطة بـ COVID-19 غالبًا ما تتبع نمطًا مميزًا ، مع السكتة الدماغية الناجمة عن انسداد شريان دماغي كبير ، وتصوير الدماغ يظهر السكتات الدماغية في أكثر من منطقة شريانية دماغية. يجادلون بأن هذا النمط يشير إلى أن تجلط الدم و / أو الجلطات الدموية هما عاملان مهمان في التسبب في السكتة الدماغية في COVID-19، كما كانت السكتات الدماغية المرتبطة بـ COVID-19 أكثر حدة وكان لها معدل وفيات مرتفع.

السؤال المهم هو ما إذا كان COVID-19 يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو ما إذا كان الارتباط مجرد نتيجة لانتشار عدوى COVID-19 في المجتمع.

أوضحت الدكتورة ستيفانيا نانوني من قسم علوم الأعصاب الإكلينيكية بجامعة كامبريدج ، المؤلف الأول للدراسة ، أن "الصورة معقدة". "على سبيل المثال ، من المحتمل أن يكون عدد من مرضى COVID-19 معرضين بالفعل لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وقد تساهم عوامل أخرى ، مثل الإجهاد العقلي لـ COVID-19 ، في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأضافت : "من ناحية أخرى ، نرى دليلًا على أن COVID-19 قد يؤدي إلى - أو على الأقل عامل خطر - السكتة الدماغية ، في بعض الحالات. أولاً ، يبدو أن SARSCoV2 أكثر من الفيروسات التاجية الأخرى - وبشكل أكبر بكثير من الأنفلونزا الموسمية - ترتبط بالسكتة الدماغية. ثانيًا ، نرى نمطًا معينًا من السكتة الدماغية لدى الأفراد المصابين بـ COVID-19 ، مما يشير إلى وجود علاقة سببية في نسبة على الأقل من المرضى ".

يقول الباحثون إنه قد تكون هناك عدة آليات محتملة وراء الارتباط بين COVID-19 والسكتة الدماغية. قد تتمثل إحدى الآليات في أن الفيروس يتسبب في استجابة التهابية تسبب سماكة الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالتجلط والسكتة الدماغية.

"سيحتاج الأطباء إلى البحث عن علامات وأعراض السكتة الدماغية ، لا سيما بين المجموعات المعرضة لخطر معين ، مع الأخذ في الاعتبار أن صورة المريض المعرض للخطر أصغر مما هو متوقع."

في حين أن غالبية السكتات الدماغية حدثت بعد بضعة أيام من ظهور أعراض COVID-19 ، فإن الأعراض العصبية تمثل سبب دخول المستشفى لأكثر من ثلث الأشخاص المصابين بـ COVID-19 والسكتة الدماغية.