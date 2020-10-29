شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعرض السبعة للسكتة الدماغية .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمى للسكتة الدماغية، والذي يوافق يوم 29 أكتوبر من كل عام، مشيرة إلى أن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام منهم حوالي 1.2 مليون من غير المدخنين.



المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية عبر تويتر

ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، "إنفوجراف" حول أكثر الأعراض شيوعا للسكتة الدماغية التي من ضمنها حدوث ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالبا ما يحدث في جانب واحد من الجسم، ونصحت بضرورة التواصل مع طبيب وطلب الرعاية الطبية على الفور عند ظهور الأعراض.



أعراض الغصابة بالسكتة الدماغية ..إنفوجراف

وجاء في الإنفوجراف، 7 أعراض للإصابة بالسكتة الدماغية وهى كالتالى:

1. ضعف مفاجئ في الوجه والذراع أو الساق .

2. صعوبة في الكلام أو في فهم كلام الأخرين.

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3. صعوبة في الرؤية بعيد واحدة أو بكلتا العينيين.

4. صعوبة في المشى أو الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن أو القدرة على التنسيق.

5. دوخة وإغماء.

6. صداع شديد بدون سبب ظاهر.

7. الإصابة بالإغماء أو فقدان الوعى.