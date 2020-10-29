شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإكثار منها.. حلوى المولد علاج للاكتئاب لاحتوائها الزنك والماغنسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان كامل أستاذ ورئيس قسم صحة وتغذية الأسرة والطفل بالمركز القومى للبحوث، إن حلوى المولد من الأطعمة المفضلة والمحببة لنا جميعا، ويمكن تناولها بدون حدوث مشاكل اذا تناولها القليل منها.

وقالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” إن حلوى المولد تتمتع بالعديد من الفوائد ، ولها بعض الأضرار، موضحة أنه بالنسبة لفوائدها فهى تحتوى على كربوهيدرات بسيطة ترفع السكر الدم، ولكنها مفيدة للذين يعانون من النحافة، وضعف الشهية، حيث يمكن تناولها لأنها ستزيد الوزن، بسبب سعراتها الحرارية المرتفعة جدا، وتحتوى على قيمة غذائية عالية جدا، لأنها تحتوى على الفول السودانى، والسمسم، والحمص، كما أنها تحتوى على المكسرات مثل البندق، واللوز، والفذدق، والكاجو، وكلها تحتوى على مواد غذائية عالية وفيتامينات مثل الزنك، والماغنسيوم، والسيلينيوم، والاحماض الأمينية.

وقالت، إن حلوى المولد تعتبر علاج رائع للاكتئاب ومفيدة بكل عناصرها للجسم، كما أننا لا نأكلها يوميا، لذلك فان الجسم يحتاج إلى جميع هذه العناصر التي يحتاجها الجسم، مثل الزنك والسيلينيوم والماغنسيوم، مؤكدة أنها مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في تنظيم السعرات الحرارية والشعور بالشبع، موضحة أنها تشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة لأنها تأخذ فترة طويلة في هضمها، ومفيدة للناس الذين يشعرون بالجوع باستمرار، حيث إنه يمكن تناول قطعة صغيرة منها لسد الجوع لفترة طويلة، مضيفة، إنها مفيدة للنحاف لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

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وقالت، أما اضرارها فيتمثل في طرق التخزين، حيث إن هناك بعض الفطريات التي تسمى الأفلاتوكسين التي تصيب المحاصيل الزراعية، ويكون عبارة عن بودرة بسيطة تظهر في القشرة الخارجية، وهى خطيرة جدا وتسبب السرطانات، لذلك يجب تخزينها التخزين السليم من حيث الإضاءة، والتهوية، والرطوبة، وغيرها، كما أن حلوى المولد تحتوى كمية من الجلوكوز والجيلاتين، وغالبا ما تكون مجهولة المصدر وتسبب السمنة.

وأكدت على ضرورة شرائها من أماكن موثوق فيها، ومؤهلة وتحت اشراف، وأن تكون مغلفة وغير معرضه للتلوث.

وأوضحت، إنه يجب على مرضى السكر والسمنة تناول القليل منها أو ممارسة الرياضة بعد تناولها، ومرضى القولون قد يحدث لهم انتفاخ اذا تناولوا الكثير منها بسبب المسكرات الموجودة فيها، وافضل الأنواع هي المسكرات غير المملحة، والغير محمصة، مشيرة إلى أن التحميص يفقدها فوائدها.