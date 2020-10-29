أفضل وضعية نوم للتخلص من المشاكل الصحية

تتأثّر صحّتنا بالنوم إيجاباً أم سلباً، سواء حصلنا يوميّاً على كفايتنا أم لا من النوم خلال الليل. لذا، لتتمتّعي بفترة نوم مريحة ومن دون إضطرابات ومشاكل صحية، من الأفضل أن تعرفي أيّ وضعيّة نوم، أو أيّ نشاط تقومين به قبل النوم، يساعدانك على ذلك...

1- ألم في الكتفين

أن تنامي على كتف واحدة أو على بطنك، أو أن تضعي إحدى يديك تحت رأسك

أن تنامي مستلقية على ظهرك، ورأسك على وسادة طبّية منخفضة العلو. من الأفضل أن تضمّي وسادة ثانية على معدتك

يمكن النوم على الكتف السليمة، شرط وضع وسادة ما بين الركبتين المثنيّتين صوب صدرك



2- ألم في الظهر

أن يكون فراشك ناعماً فوق العادة.

أن تنامي مستلقية على ظهرك على فراش صلب. ضعي وسادة تحت ركبتيك، أو لفّي منشفة واركنيها أسفل ظهرك

إذا كنت تنامين مستلقية على بطنك، ضعي وسادة تحت أسفل بطنك

إذا كنت تنامين مستلقية على جنب، اتّخذي وضعية الجنين، وضعي وسادة صغيرة بين ركبتيك



3- ألم في الرقبة والعنق

الخطأ: أن تنامي مستلقية على بطنك، وفي حال إصرارك، اختاري أرقّ وسادة ممكنة

الصحّ: أن تنامي مستلقية على ظهرك، مع وضع وسادة تحت الرأس، ووسادتين تحت كلّ ذراع. اختاري في هذه الحالة وسادات طبّية.

الصحّ: إذا كنت تنامين مستلقية على جنب، تأكّدي من أنّ وسادتك بعلو كتفك

4- لا يمكنك أن تغفي

الخطأ: أن تصرّي على استخدام الكمبيوتر والهاتف الذكي قبل النوم، كون الإضاءة المنبعثة منها تغيّر في دورة النوم واليقظة الطبيعيّة

الخطأ: أن تتناولي مشروبات أو مأكولات غنيّة بالكافيين: القهوة، الشاي، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، الشوكولاتة...

الصحّ: أن تقومي بالتمارين الرياضية كلّ صباح فذلك يحسّن الدورة الدمويّة، فيثبت لديك وقت النوم

5- لا يمكنك أن تبقي نائمة

الخطأ: أن تمضي بعض الوقت وأنت تطالعين محتوى هاتفك الذكي، خصوصاً إذا كنت تستيقظين بكثرة خلال الليل

إذا استيقظت خلال الليل، تفقّدي حرارة الغرفة، حيث الحرارة المثلى للنوم الهني، هي ما بين 20 و22 درجة مئويّة

Advertisements





5- لا يمكنك أن تستيقظي

الخطأ: أن تخلدي إلى النوم في ساعة متأخّرة من الليل

الصحّ: أضبطي ساعة المنبّه في التوقيت نفسه من كلّ يوم، بما فيه أيّام العطلة الأسبوعيّة

6- الشخير

الخطأ: أن تنامي مستلقية على ظهرك

الصحّ: اختاري وسادتك بعناية، ومن الأفضل أن تنامي ورأسك ملقىً على وسادتين

الصحّ: أن تنامي مستلقية على جنب، ورأسك في وضعية أفقية، على وسادة علوّها بمستوى الكتف التي تنامين عليها

الصحّ: مارسي تمارين رياضية خاصّة بتقوية عضلات اللسان والحلق

7- تشنّجات في الساقين

80% من الناس يواجهون هذه المشكلة، والتي من المحتمل أن تعود أسبابها إلى خلل صحّيّ ما

الخطأ: أن لا تستشيري طبيبك المعالج في حال تكرّرت هذه الحادثة

الصحّ: أن تدلّكي العضلة المتشنّجة، وتخضِعيها إلى تمارين التمدّد والتقوية

الصحّ: يمكنك ممارسة رياضة اليوغا قبل النوم لتفادي التشنّج

8- إحساس بحرقة في القلب

الصحّ: إذا تكرّر معك هذا الإحساس، تمدّدي على جنبك الأيسر لمنع محتويات معدتك من الصعود نحو المريء، ما يسبّب أحساسك بالحرقة

9- آلام في الساقين

الخطأ: أن تدخّني السجائر أو أن تتناولي ما يحتوي على الكافيين، وذلك مدّة 6 ساعات قبل خلودك إلى النوم

الصحّ: ضعي وسادة ملفوفة تحت قدميك لرفعهما خلال النوم، وهكذا تساعدين الدمّ على إكمال دورته نحو القلب

الصحّ: يمكنك أن تخضِعي ساقيك وقدميك إلى حركات تدليكيّة، وذلك لتحفيز الدورة الدمويّة