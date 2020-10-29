شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن أطعمة تساعد على انخفاض أمراض الجهاز التنفسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت دراسة بريطانية أن استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، هـ ، د ، مرتبط بانخفاض أمراض الجهاز التنفسي، وعليه دعت إلى مزيد من البحث حول تأثيرها على فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدراسة التي نشرت الأربعاء وشارك بها 6115 بالغا، أن تناول هذه الفيتامينات، سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، يقلل من العديد من أمراض الجهاز التنفسي.

وكان على أولئك الذين شاركوا في التحليل أن يشيروا إلى الفيتامينات التي كانوا يتناولونها وأي مشكلات تنفسية قد تكون لديهم، وفقا للدراسة التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

ويرتبط فيتامين (د) بالتعرض للشمس من نهاية مارس (آذار) إلى سبتمبر (أيلول)، لكن مجلس الصحة البريطاني يوصي بمكملات يومية من هذا الفيتامين للبالغين والأطفال فوق سن 4 سنوات.

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وأشار الباحثون إلى أنه “من المقدر أن حوالي خمس السكان في المملكة المتحدة لديهم (مستويات) منخفضة من فيتامين (د) وأن 30% من البالغين فوق سن 65 لا يستهلكون المغذيات الموصى بها“.

وسلط الباحثون الضوء على الحاجة إلى تقييم النتائج التي توصلوا إليها في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد التي تضرب العالم حالياً.

ويمكن الحصول على فيتامين (أ) من الحليب كامل الدسم والجبن والجزر والخضروات وبعض الفواكه، بينما يوجد فيتامين (هـ) في الزيوت النباتية والبذور والمكسرات.

وتعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل من الأغذية الغنية بفيتامين (د)، بينما يحتوي كبد البقر وصفار البيض على كميات أقل منه.

وأشارت دراسة أخرى نُشرت في مجلة (علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي)، والتي خضع لها 216 مريضاً، إلى أن أكثر من 80% من مرضى كوفيد-19 يعانون من نقص فيتامين (د) وهذا النقص أكثر شيوعاً عند الرجال.