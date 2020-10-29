القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة الهولندية إن سلطات الطب البيطري ستعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة بوسط البلاد.
يأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من ثبوت إصابة زوج من البجع البري بفيروس "إتش5 إن8" المسبب لإنفلونزا الطيور، وأصدرت السلطات تعليمات لأصحاب مزارع الدواجن بإبقاء الطيور في حظائرها للحيلولة دون إصابتها بالعدوى من طيور برية.
وقال بيان الحكومة إنه تم حظر نقل البيض والطيور الحية وغيرها من منتجات المزارع في نطاق عشرة كيلومترات حول المزرعة التي رُصدت بها بؤرة المرض في بلدة ألتفورست، وتوجد 25 مزرعة دواجن في هذه المنطقة.
كما تقوم السلطات بفحص مزارع الدواجن الأخرى في نطاق ثلاثة كيلومترات حول المزرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا ترصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.