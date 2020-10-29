شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكان يتوصلون لطريقة جديدة لعلاج أمراض شبكية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف العلماء في معهد أبحاث سكريبس الأمريكي عن استراتيجية جديدة محتملة لعلاج أمراض العيون التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم تؤدي إلى العمى، فالعديد من أمراض العيون الخطيرة بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، واعتلال الشبكية السكري واضطرابات الشبكية تتميز بفرط نمو غير طبيعي لأفرع الأوعية الدموية في الشبكية ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل تدريجي إنها ظاهرة تسمى "اتساع الأوعية الدموية الجديدة".

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news على مدار العقد ونصف العقد الماضي ، كان أطباء العيون يعالجون هذه الحالات بأدوية تمنع البروتينً، المسئول عن تحفيز نمو الأوعية الدموية الجديدة لقد حسنت هذه الأدوية من علاج هذه الحالات ، ولكنها لا تعمل دائمًا بشكل جيد ولديها مشكلات محتملة تتعلق بالسلامة.

أظهر علماء معهد أبحاث سكريبس نهج جديد لا يستهدف البروتين المسئول عن تحفيز نمو الاوعية الدموية الجديدة بشكل مباشر فعال للغاية في الفئران وله فوائد أوسع من العلاج القياسي المستخدم.

قال ريبيكا بيرلو المؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة: "لقد شعرنا بسعادة غامرة لرؤية مدى نجاح هذا في النموذج الحيواني هناك بالفعل حاجة لطريقة أخرى لعلاج المرضى الذين لا يستجيبون بشكل جيد للعلاجات المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية."

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عادةً ما يمثل اتساع الأوعية الدموية في شبكية العين الذي يضعف الرؤية محاولة الجسم الخاطئة لاستعادة إمداد الدم الذي أضعف بسبب الشيخوخة أو مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو عوامل أخرى.

عندما تضيق الأوعية الصغيرة التي تغذي الشبكية أو تفشل ، تنخفض مستويات الأكسجين في شبكية العين يتم استشعار حالة نقص الأكسجين هذه ، والتي تسمى نقص الأكسجة ، بواسطة بروتين يسمى HIF-1a ، والذي يؤدي بعد ذلك إلى "استجابة نقص الأكسجة" المعقدة.تتضمن هذه الاستجابة زيادة إنتاج بروتين توسع الاوعية الدموية لجلب المزيد من الدم إلى المناطق المحتاجة من حيث المبدأ ، هذه استجابة تكيفية مفيدة لكن نقص الأكسجة المزمن يؤدي إلى نمو مفرط غير طبيعي ، وغالبًا ما يكون متسربًا ، وأوعية جديدة ضارة مسببة للعمى.

على الرغم من أن الأدوية المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية تعمل على استقرار جودة الرؤية أو تحسينها في معظم المرضى ، إلا أن هذه الأدوية لا تساعد بشكل كبير على 40 % علاوة على ذلك ، يشعر الباحثون بالقلق من أن الحجب طويل الأمد للبروتين المسئول عن ذلك، وهو عامل نمو ضروري لصحة العديد من الأنسجة بما في ذلك شبكية العين ، قد يضر إلى جانب الخير يصاحب العديد من حالات توسع الأوعية الدموية في شبكية العين فقدان الأوعية الدموية الدقيقة في أماكن أخرى من الشبكية .

وفى الدراسة الجديدة ، أجرى فريق الباحثين اختبارات على نموذج فأر لنقص الأكسجة في شبكية العين وتضخم الأوعية الدموية ، باستخدام جزء من بروتين يسمى CITED2 يحتوي على عناصر وظيفية تمنع استجابة نقص الأكسجة، فإنه يقلل من نشاط الجينات ويقلل بشكل كبير من الأوعية الدموية الجديدة.