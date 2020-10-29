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أجمل أناشيد الأطفال في ذكرى المولد النبوي الشريف

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً -  يحتفل العالم العربي والاسلامي في 12 ربيع الأول من كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف ، من خلال اقامة عدد من الاحتفالات الدينية ويردد الكبار والصغار الأناشيد الدينية التي تبين جمال وخلق النبي الكريم، ولذلك تقدم لك " الخليج 365 " أجمل هذه الأناشيد التي يمكنك ترديدها مع صغارك في هذه المناسبة كالآتي.

 

نشيد " طلع البدر علينا"

الاكثار من الصلاة على النبي

طلع الـبدر عليـنا *** مـن ثنيـات الوداع
وجب الشكـر عليـنا *** مـا دعــــا لله داع
أيها المبعوث فينا *** جئت بالأمر المطـاع
جئت شرفت المديـنة *** مرحباً يـا خير داع.

نشيد " قمر سيدنا النبي"

مولد خير الأنام

وأجمل منك لم تر قط عيني

وأطيب منك لم تلد النساء

خلقت مبرءا من كل عيب

كأنك قد خلقت كما تشاء

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل سيدنا النبي وجميل

وكف المصطفي كالورد نادي

وعطرها يبقي اذا مست أيادي

وعم نوالها كل العبادي

حبيب الله يا خير البرايا

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل سيدنا النبي وجميل

ولا ظل له بل كان نورا

تنال الشمس منه والبدورا

ولم يكن الهدي لولا ظهوره

و كل الكون أنار بنور طه

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل سيدنا النبي وجميل.

نشيد " ميلاد النبي"

ولد الهدى

مولد الهادي سلاماً

أنت للأجيال عيد

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نورك العالي تسامى

من حمى البيت المجيد

يوم شرّفت البرايا

كبّرت أرض الوجود

عندما نادى المنادي

جاء شمس العالمين

وازدهت بين البلاد

طلعة الهادي الأمين

ردد الكون الأغاني

باسمه في كل عيد

هل رأيتم يا عباد

منقذ الكون العظيم

حوله الأملاك جيش

تحرس البدر اليتيم

من سناء البيت نور

مشرق عمّ الوجود

انظروا بين الجبال

ناشئاً يرعى الغنم

واشهدوه في المعالي

كوكباً يرعى الأمم

يبتغي بشرى هداه 

كل دان أو بعيد.

عزيزتي الأم وبعد تهنئة "الخليج 365" لك ولأسرتك" هل لديك أنشودة جميلة لتتركيها للقراء في المربع أدناه بهذه المناسبة العطرة؟

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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