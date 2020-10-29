المولد النبوي الشريف و قصة جذع الشجرة لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً - جدول المحتوى

1.الإحتفال بالمولد النبوي الشريف من أفضل الأعمال

2.محبة الرسول من أصول الإيمان أكثر من النفس

3.لماذ نحتفل بالمولد النبوي؟

4.علمى طفلك كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

5.قصي على طفلك قصة حب جذع الشجرة للرسول "صل"



ولادة رسول الله سيلاً من الرحمة الإلهية فيما يتعلق بتاريخ البشرية. يصف القرآن حضور الرسول بأنه "رحمة للبشرية"، هذه الرحمة غير محدودة ، فهي تشمل النمو الشخصي، وتنقية الذات، والمعرفة، والإرشاد إلى الصراط المستقيم، وتقديم حياة روحية ومادية سعيدة للناس، هذه الرحمة أيضًا لا تقتصر على ظرف تاريخي محدد؛ بل يمتد عبر التاريخ بكامله، " لذلك التقت الخليج 365 نت بالمعلمة غادة كامل لتعلم اطفالنا كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ولماذا يحتفل به العالم.

1.الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أفضل الأعمال

الأحتفال بالمولد النبوي الشريف

إن الاحتفال بميلاد رسول الله من أفضل الأعمال وأفضل أعمال الاقتراب إلى الله لأنه تعبير عن السعادة والمحبة للنبي وحب النبي من أصول الإيمان. وروي أنه قال في حديث صحيح دقيق: "بالذي روحي بيده ما منكم إيمان حقيقي حتى أكون محبوبًا عليهم من والديه وأولاده"، وقال أيضًا: "ما منكم يؤمن حتى أكون محبوبًا عليه أكثر من والديه وأولاده وكل الناس"

2.محبة الرسول من أصول الإيمان أكثر من النفس

محبة الرسول صل

محبة الرسول من أصول الإيمان ، وهي تعادل محبة الله، كما يقترن بينهما. كما أن الله حذر من يضعون الحب في كل ما هو طبيعي في الحب مثل القربى والثروة والوطن بقوله: (قل لو آباؤكم وأبناؤكم وإخوتكم وأزواجكم وقبيلتكم ، والمال الذي حصلت عليه والبضائع التي تخشى أن لا بيع لها، والمساكن التي تريدها أغلى عليك من الله ورسوله وتجتهد في طريقه، ثم انتظر حتى يأتي الله بأمره. الله يهدي القوم الظالمين". ولما قال عمر للنبي: أنت أحب إلي أكثر من أي شيء آخر غير نفسي. أجاب النبي: "عمر حتى أنا أحب نفسي أكثر من نفسك". فقال عمر: والله أنت أحب إليّ أكثر مني.

Advertisements

3.لماذا نحتفل بالمولد النبوي؟

لماذا نحتفل بالمولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي هو شكل من أشكال الاحتفال به، وهو عمل مقرر شرعاً تماماً لأنه فعل تعتمدون عليه حتى لا تقع في الخطأ. وقد جعل الله للعالم مكانة نبيه فعرف الوجود بأسره باسمه وكتابته النبوية ومكانته الروحية ومكانته معه. لذلك الكون في سعادة دائمة ونعيم مطلق نتيجة نور الله وإرادته ودليله وبركته للعالم.

احتفل أجدادنا الأتقياء منذ القرنين الرابع والخامس بميلاد حبيبنا من خلال إحياء عشية ولادته بأفعال تقية مثل إطعام الفقراء وتلاوة القرآن والدعاء وغناء القصائد الدينية، وخاصة القصائد في مدح رسول الله.

4.علمي طفلك كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أن أساس الاحتفال بالمولد النبوي هو اجتماع الناس وتلاوة القرآن وقراءة الأحاديث الصحيحة في بدايات الرسول وما حدث أثناء ولادته من آيات قرآنية. ثم يأكلون الطعام الذي تم تحضيره وعندما ينتهون يغادرون دون فعل أي شيء آخر، فهذا الاحتفال يعد صورة من تعظيم مرتبة الرسول وإعراب عن السعادة والفرح بمولده الكريم، علمي طفلك آداب التصرف والترتيب والنظام من خلال هذه العادات.

5.قصي على طفلك قصة حب جذع الشجرة للرسول "صل"

جذع الشجرة

وكيف لا نحبه كما تعرفه كل الخليقة وتحبه مثل جذع الشجرة الذي هو كائن غير حي، ولكنه أحب رسول الله وتعلق له واشتاق إلى أن يكون معه لدرجة أنه بكى كثيرا من الشوق، وقد رويت هذه الحكاية باتساق مشهور، ولا شك في صحتها، لذلك عليك عزيزتي رواية هذه القصة لطفلك، أنه روى كثير من الصحابة أنه "كان (الرسول) يلقي خطبه واقفًا متكئًا على جذع نخلة قائم. إذا كانت خطبته طويلة فإنه سيضع يده المباركة على ذلك الجذع، ولما كثر عدد المصلين بنى له الصحابة منبراً.

عندما غادر غرفته المباركة ذات يوم جمعة متوجهاً إلى المنبر وتجاوز الجذع الذي كان يستخدمه في خطبه، صرخت جذع الشجرة صرخة عظيمة، فتأوهت أنينًا عظيمًا حتى اهتز المسجد كله وانشق جذع الشجرة ولم يهدأ حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر وذهب إليه ومسح يديه، حتى عانقها وجعلها قريبة من صدره فسكتت.

ثم أجاز لها أن تختار: إما أن تغرس في الجنة وتشرب من ماء الجنة، أو تزرع في الدنيا، واختار جذع الشجرة الجنة، وقال رسول الله: فليكن الله. ان شاء فليكن ان شاء الله فليكن ان شاء الله، وأخذت جذع الشجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي بيده روحي لو لم أحضرها ، لكانت تبكي وتئن حتى تأتي الساعة شوقا لرسول الله.