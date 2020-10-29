رصد سلالة من إنفلونزا الطيور في هولندا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ 3 دقائق

بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة بوسط هولندا، اعلنت الحكومة الهولندية اليوم الخميس أن سلطات الطب البيطري ستعدم 35700 دجاجة.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من ثبوت إصابة زوج من البجع البري بفيروس إتش5إن8 المسبب لإنفلونزا الطيور. وأصدرت السلطات تعليمات لأصحاب مزارع الدواجن بإبقاء الطيور في حظائرها للحيلولة دون إصابتها بالعدوى من طيور برية.

وقال بيان الحكومة إنه تم حظر نقل البيض والطيور الحية وغيرها من منتجات المزارع في نطاق عشرة كيلومترات حول المزرعة التي رُصدت بها بؤرة المرض في بلدة ألتفورست. وتوجد 25 مزرعة دواجن في هذه المنطقة.

كما تقوم السلطات بفحص مزارع الدواجن الأخرى في نطاق ثلاثة كيلومترات حول المزرعة.