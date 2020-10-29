دحض الأساطير حول فوائد الثوم والزنجبيل في مكافحة الفيروسات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ 9 دقائق

دحضت اختصاصية المناعة والحساسية الروسية مارينا أبليتيفا في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول، الأساطير حول فوائد الزنجبيل والثوم في مكافحة الالتهابات الفيروسية.

وفقًا للخبيرة، يحتوي البصل والزنجبيل والثوم على العديد من المواد التي لها نشاط مضاد للميكروبات في الغالب.

وقالت الطبيبة: “لقد جاء هذا من العصور القديمة، عندما كنا نكافح ليس الفيروسات، ولكن البكتيريا. الأهم من ذلك كله، هناك تأثير مضاد للميكروبات وليس مضاد فيروسات”.

وأكدت الخبيرة أن الثوم والزنجبيل لن يكونا مفيدان للجسم إلا إذا تم تناولهما بكميات قليلة بشكل منتظم. وأشارت إلى أن التناول المفرط لهذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

يكمن خطر التناول المتكرر للزنجبيل في أنه يهيج بطانة الفم والمعدة، وبالتالي فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة والالتهابات الموضعية على شكل تقرحات في المعدة. تؤثر العمليات الالتهابية بدورها سلبًا على عمل جهاز المناعة.