علاجات منزلية تساعد على التخلص من “الحمى‎‎”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 11:23 صباحًا

الحمى من أشهر الأمراض التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، التي من الممكن معالجتها ببعض العلاجات المنزلية، اذ دائما ما يكون الذهاب إلى الطبيعة هو الخيار الأفضل نظرا لأنه أكثر أمانا من أي شيء قائم على المواد الكيميائية وفعال أيضا.

الريحان

لطالما حظي الريحان أو التولسي بتفضيل بين الناس نظراً لخصائصه الطبية، كما اتضح أن هذه العشبة فعالة مثل أي مضاد حيوي آخر عندما يتعلق الأمر بالحمى. إنه بسيط للغاية، أضف حفنة من أوراق الريحان وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون إلى الماء وقم بغليه حتى ينخفض المحلول إلى النصف. يمكنك إضافة القليل من العسل، وشرب هذه الجرعة عدة مرات في اليوم.

الثوم

الثوم هو نبات محمّل بخصائص مضادة للبكتيريا. تشير الأبحاث إلى أن الثوم يحتوي على كبريتيدات الديليل التي تعتبر مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات بطبيعتها. تساهم خصائص الثوم هذه في خفض درجة حرارة الجسم.

Advertisements

قم بفرم 1 فص ثوم وأضفه إلى كوب من الماء الساخن، دعه لمدة 10 دقائق، ثم قم بتصفيته، بعد ذلك تناول هذا الخليط مرتين على الأقل في اليوم للتخلص من الحمى.

الزنجبيل

لطالما كان الزنجبيل رفيقنا الموثوق به عندما يتعلق الأمر بالبرد والسعال، كونه يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا تعالج جميع أنواع العدوى مع تقوية جهاز المناعة لديك.

يمكنك إضافة الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي وتناول هذا المشروب للتخلص من الحمى، هناك خيار آخر: اخلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل، وتناول هذا المشروب عدة مرات طوال اليوم ولاحظ الفرق.

خل التفاح

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة، لكن خل التفاح يعمل بشكل رائع للتخلص من الحمى بشكل طبيعي، هذا السائل حمضي بطبيعته ويساعد على التخلص من الحرارة الداخلية، ما يتيح لجسمك أن يبرد.

علاوة على ذلك، فإن الفيتامينات والمعادن الموجودة في خل التفاح تعوض المعادن المفقودة في جسمك، اخلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء وتناول هذا الخليط عدة مرات في اليوم.