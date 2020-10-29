7 طرق لمحاربة الكوليسترول

يتسبب الكوليسترول الضار في تراكم الدهون في الأوعية الدموية، مما يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض أخرى.



يمكنك إحداث فرق إيجابي بالحمية والتمارين الرياضية قد تكون بعض الأطعمة والأعشاب والمكملات مفيدة لمحاربة الكوليسترول.

إليك 7 طرق لتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة؛ حتى تتمكن من الحفاظ على جسمك سعيداً وصحياً.

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إنقاص الوزن

سيشجع تناول نظام غذائي صحي الكبد على امتصاص كمية أقل من الكوليسترول لتكوين رواسب دهنية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد فقدان الوزن على رفع مستويات الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول الجيد في جسمك.

الإقلاع عن التدخين

يساعد الإقلاع عن التدخين على تقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. التدخين يضر بالخلايا المسؤولة عن إزالة الكوليسترول من جدران الأوعية الدموية إلى الدم. يعتقد بعض خبراء الصحة أن هذه الخلايا المعطلة قد تكون أحد أسباب إصابة المدخنين بانسداد الشرايين.

تناول الدهون الصحية

لتقليل ارتفاع الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تُستبدل الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة بالأخرى غير المشبعة.

تعد أوميغا 3 هي دهون مفيدة متعددة غير مشبعة يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول. تشير الأبحاث إلى أن هذه الدهون الصحية قد تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تشمل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والرنجة والماكريل. يمكنك أيضاً الحصول على جرعة صحية عند تناول الجوز واللوز والجوز والبذور. إذا لم تكوني من محبي المأكولات البحرية، يمكنك أيضاً تناول مكملات زيت السمك أوميغا 3.

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ممارسة التمرينات

عند الجمع بين نظام غذائي صحي ونظام تمارين يومية، يمكن إنقاص الوزن وتقوية الجسم وتقليل ارتفاع الكوليسترول في الدم، فلا تقلل التمارين من خطر السمنة فحسب، بل يمكنها أيضاً تقليل الكوليسترول السيئ مع زيادة الفوائد.

استمتعي بالشاي الأخضر

من كان يظن أن الشاي المفضل لديك يمكن أن يخفض أيضاً نسبة الكوليسترول لديك؟ ربما كنت تشربينه بالفعل لفوائده الصحية الأخرى. يمكن للشاي الأخضر أو الأسود خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تناول الجريب فروت

يجب تناول الجريب فروت يومياً؛ يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. من المعروف أن الجريب فروت يؤثر على ثلاثة من أدوية الكوليسترول هذه: سيمفاستاتين (زوكور) ولوفاستاتين (ميفاكور) وأتورفاستاتين (ليبيتور).

شرب الكثير من الماء

اقترحت دراسة حديثة أن شرب المزيد من الماء يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 60 في المائة. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، مما يعني ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.