مبيعات البنوك المركزية تزيد عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010

الخميس 29 أكتوبر 2020

زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.



وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طنا خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طنا.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزباكستان وتركيا المركزيان في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.

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من ناحيته يتوقع بنك سيتي جروب الأمريكي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام لمقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.

وقد باع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3 طنا فيما باع البنك المركزي الأوزباكستاني 34.9 طنا، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وتسعى أوزباكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقودا.