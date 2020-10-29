شكرا لقرائتكم خبر عن طيار يقفز من طائرة تدريب فيلقى حتفه والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 توفي طيار تابع للقوات الجوية التايوانية في المستشفى بعد فترة قصيرة من إنقاذه في عرض البحر قبالة الساحل الجنوبي لتايوان من جانب مروحية تابعة للبحرية، بعدما قفز من طائرة تدريب بها خلل صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الرئيسة تساي إنج وين أعربت عن "أسفها العميق" بشأن وفاة الطيار، ودعت وزارة الدفاع الوطني إلى إجراء تحقيق شامل في أسباب "الحادث المأساوي". Advertisements وقال الميجور جنرال بالقوات الجوية هوانج تشيه وي خلال مؤتمر صحفي إن الكابتن تشو كوان مينج أقلع من قاعدة تايتونج تشي-هانج الجوية في مهمة تدريب روتينية الساعة 0729 صباحا بالتوقيت المحلي (2329 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش). وأعلن الطيار حالة الطوارئ بسبب فقدان المحرك الطاقة بعد دقيقتين، وقفز من الطائرة وأنقذته مروحية تابعة للبحرية وتم نقله إلى مستشفى قريب. لكن الطيار /29 عاما/ أصيب بسكتة قلبية في طريقه للمستشفى وأُعلنت وفاته بعد عدة محاولات لإنقاذه هناك.

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