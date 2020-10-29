شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمريض السكري وضغط الدم التبرع بالدم؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني ، أنه لابد للمتبرع بالدم الذي يعاني من داء السكري من النوع الثاني ، ضبط مستوى السكري بالدم ، وكذلك ضغط الدم قبل التبرع.

وقال في تغريدة على حسابه في رده على استفسار أحد المغردين حول مدى إمكانية تبرع مريض السكري بالدم، أنه يمكن ذلك شريطة ضبط السكري والضغط.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أنه المعدل المناسب للسكري بالدم لدى المرضى بالسكري بين 80-130mg/dLقبل الطعام، وبعد تناول الطعام وأدوية السكري، أقل من 180mg/dL.