شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية ببشرة الطفل "الجديد" فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع الأطفال ببشرة حساسة للغاية تتأثر بالبيئة وفي الشتاء ، يميل الأطفال إلى الإصابة بطفح جلدي أحمر وجفاف وتشقق الشفاه أسرع من البالغين، وقد تكون رعاية المولود الجديد أمرًا صعبًا للغاية.

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ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth.com" على الأم أن تكون حذرة بشأن صحة الطفل وبشرته، لأنهم يصابون بالعدوى ومشاكل الجلد بسهولة، وخلال فصل الشتاء ، يمكن أن يكون الطقس البارد والرياح ضارة جدًا لبشرة المواليد الجدد، عليك حتى أن تكوني حذرة أثناء إعطاء طفلك حمامًا والخروج من المنزل خلال فصل الشتاء.

سنتعرف على بعض نصائح العناية ببشرة الأطفال في فصل الشتاء. من خلال اتخاذ الخطوات الوقائية المناسبة ، يمكنك الحفاظ على طفلك في مأمن من الطقس شديد البرودة، حيث يحتاج طفلك إلى رعاية إضافية بسبب انخفاض درجة الحرارة.

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نصائح العناية بالبشرة للطفل في فصل الشتاء

1. لا حمامات استحمام طويلة للطفل يمكن أن تجعل الحمامات الطويلة بشرة طفلك أكثر جفافاً ، مما يزيد من الجفاف الموجود مسبقًا في المناطق المحيطة، فقط امنحى الطفل حمامًا قصيرًا ودافئًا ، لكن لا تبقيه في الماء لفترة طويلة. في الواقع الاستحمام ٣ مرات في الأسبوع كافية لجسمهم الحساس.

2. التدليك بالزيت.. لا يفيد التدليك بالزيت جلد الطفل فحسب ، بل يحفز تدفق الدم وينشط عظامه، يمكنك عمل تدليك زيتي لمولودك الجديد يوميًا ، حتى يظل الجلد رطبًا وأقل عرضة للجفاف والطفح الجلدي . يعمل الزيت كإجراء وقائي وعوامل علاجية أيضًا.

3. استخدمى المرطب يصبح استخدام المرطب في غرفة طفلك ضروريًا في المناطق شديدة البرودة، ففي فصل الشتاء ، تنخفض درجة الحرارة ويؤدي ذلك إلى جو بارد في الغرفة أيضًا، ومن الجيد وضع مرطب في غرفة الطفل الصغير. سيبقيه هذا دافئًا ورطبًا وآمنًا من أي مشاكل جلدية غير ضرورية.

4. ارتداء ملابس مريحة يمكنك أيضًا محاولة الحفاظ على ملابس مولودك الجديد مريحة قدر الإمكان، فهذا بمثابة إجراء وقائي لمشاكل الجلد، فمن الجيد إضافة طبقات في الطقس البارد ولكن ارتداء الكثير من الملابس يمكن أن يسبب طفح جلدي ساخن وتهيج بشرة طفلك الناعمة. يمنحهم نومًا هادئًا في الليل.

5. حافظى على ترطيب البشرة هناك طريقة أخرى يمكن أن تكون مفيدة في العناية ببشرة طفلك وهي الحفاظ على ترطيبها في الشتاء، حيث تجعل الرياح الباردة والجافة جلدهم جافًا وتطور الأكزيما، ويجب استخدام النوع المناسب من المرطب وتطبيقه بانتظام على بشرة الطفل.

6. تحدث إلى طبيب الأطفال. لا تترددي أو تفكري مرتين أثناء الاتصال بالطبيب من أجل طفلك، خاصة إذا كان المولود لديه بشرة جافة أو حمراء، فيمكن أن يسبب تهيج وتشققات وحكة. في مثل هذه الحالات ، يمكنك أن تأخذ النصيحة من الطبيب بخصوص أي كريم أو دواء. يجب أن يختفي الجفاف في غضون أيام قليلة ، تواصل مع طبيب الأطفال إذا لم يحدث ذلك.