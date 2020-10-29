شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كندية: الأسر الكبيرة قد تتعرض لانتشار كورونا بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق من الباحثين في الصحة العامة في معهد بحوث أونتاريوالكندى بدراسة العوامل التي تدفع إلى انتقال فيروس كورونا بين الأسرة الواحدة. على وجه التحديد، أراد الباحثون مقارنة خصائص الحالات في الأسر ذات الانتقال الثانوي من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ووجد الفريق ارتفاع مخاطر انتقال العدوى المنزلية الثانوية، وأنه من المرجح أن تتعرض الأسر التي بها عدد أكبر من أفراد الأسرة لانتشار كورونا. وسلطت الدراسة التي نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv ، الضوء على كيفية مساهمة انتقال العدوى في المنزل في زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، والتي تجاوزت الآن 43.89 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الدراسة أن الفريق استخدم طريقة لتحديد جميع الأسر التي لديها إصابات مؤكدة بفيروس كورونا من أونتاريو في كندا من يناير إلى يوليو للوصول إلى نتائج الدراسة. وقارن الباحثون بين خصائص الحالات في الأسر التي لديها انتقال ثانوي لتلك التي لم تفعل ذلك، وللحصول على البيانات ، استخدموا أنظمة الإبلاغ عن الأمراض في المقاطعة التي أدخلتها وحدات الصحة العامة المحلية.حدث انتقال ثانوي عندما تحدث الحالات بعد 1-14 يومًا من تحديد أول شخص مصاب بفيروس كورونا، حيث استخدم الفريق تاريخ ظهور الأعراض أو تاريخ جمع العينة.

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واشارت الدراسة إلى أنه علاوة على ذلك ، فقد بحث الفريق أيضًا في مجموعة واسعة من المتغيرات المشتركة على المستوى الفردي ومستوى الحي في الدراسة ، المرتبطة بانتقال العدوى داخل الأسرة.

بشكل عام ، تم الإبلاغ عن أكثر من 38000 حالة إصابة مؤكدة بـ COVID-19 في أونتاريو، وبعد إزالة بعض الحالات بناءً على معايير التضمين ، كان لدى الفريق أكثر من 26000 حالة تعيش في منازل خاصة.

من بين هؤلاء ، كان أكثر من 18000 حالة من أسر ليس لديها انتقال ثانوي ، وأكثر من 7900 حالة كانت من أسر مع انتقال ثانوي. ووجد الفريق أن فترات التأخير الطويلة في الاختبار وكونك ذكرًا تساهم في زيادة مخاطر انتقال العدوى الثانوية في المنزل أو الشقة السكنية. وجد الفريق أيضًا أن الأحياء ذات الحجم الأسري الاقتصادي المتوسط الأكبر ونسبة أعلى من الأشخاص الذين يعيشون في غرفة كانت مرتبطة بفرص انتقال منزلية أكبر، وهذا يعني أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المنزل ، زادت مخاطر تفشي COVID-19 في الأسرة.

قد تدعم النتائج التي توصل إليها الباحثون، احتمالات أعلى لانتقال العدوى بين الأحياء التي تضم نسبة أعلى من الأشخاص المتعددين في الغرفة والأسر متعددة العائلات هذه الفرضية ، وقد يكون الارتباط بحجم الأسرة الاقتصادي هو التقاط جوانب الازدحام الأسري في الحي. يلعب الانتقال المنزلي دورًا محوريًا في انتشار فيروس -CoV-2،حيث توصي الدراسة بأنه من الضروري أن يخضع الأشخاص للاختبار فورًا أو بمجرد ظهور الأعراض. بهذه الطريقة ، سوف يتخذون الاحتياطات اللازمة لحماية أفراد الأسرة الآخرين