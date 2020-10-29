أسباب الشعور بالجوع حتى بعد تناول الوجبة مع ميسون النوري

تعاني الكثير من الفتيات من عدم قدرتهن على كبت شهيتهن، حتى بعد تناول وجبات الطعام الرئيسية، وشعورهن الدائم بالجوع طوال الوقت، هذا ما تتحدث عنه أخصائية التغذية والمدربة الرياضية ميسون النوري في الفيديو المرفق، حيث تؤدي عدة أسباب إلى الشعور المستمر بالجوع مثل اتباع حمية غذائية ذات سعرات حرارية منخفضة، عدم الحصول على قسط كافي من النوم، الخلط ما بين الشعور بالجوع والعطش وغيرها من المسببات الأخرى التي تعرفنا إليها الاختصاصية ميسون النوري.

أسباب الشعور الدائم بالجوع



اتباع حمية غذائية ذات سعرات حرارية منخفضة



تحتاج أجسامنا إلى عدد معين من السعرات الحرارية للقيام بالوظائف الحيوية، وعند تناول وجبات غذائية ذات سعرات حرارية قليلة، يُفرز هرمون الجوع، المعروف أيضاً باسم الجريلين، والذي يسبب الشعور بالجوع طوال الوقت، لذا يجب أن تُغطي وجبات الطعام السعرات الحرارية الكافية للجسم.

عدم الحصول على قسط كافي من النوم والسهر



قلة النوم تؤثر على هرمون الجوع والشهية، فغالباً ما يتجه الأشخاص الذين يسهرون إلى تناول أطعمة عالية بالسعرات الحرارية، وهي ما تمنح الجسم طاقة عالية وسريعة تمكنه من التغلب على التعب.

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نقص الألياف والبروتين



من المعروف بأن الألياف والبروتينات تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذا تنصح الخبيرة بأن تكون نصف الوجبة ألياف، وربعها بروتينات.

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الجفاف



قد يخطأ البعض ما بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش، فهنالك منطقة واحدة في الدماغ مسؤولة عن كلا الشعورين، لذا تنصح الخبيرة بأن تشربي كوبين من الماء عند الشعور بالجوع، والإنتظار لمدة 10 إلى 20 دقيقة، فإن استمر هذا الشعور، فالجوع في هذه الحالة هو شعور حقيقي، أما إذا لم يستمر فهذا يعني بأنه كان مزيفاً، والشعور الحقيقي هو حاجة الجسم للماء فقط.

التوتر



يسبب التوتر إفراز هرمون الكورتيزون في الجسم، ما يدفع بالشخص لتناول المزيد من السكريات لتهدئة الأعصاب.

من الأسباب الأخرى أيضاً الأكل السريع، عدم تناول وجبة الإفطار، استهلاك مشروبات عالية بالسكر، عدا عن بعض الأدوية التي يتم تناولها.

