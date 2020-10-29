شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 44.2 مليونا والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 44.2 مليونا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.

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