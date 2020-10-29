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شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: الحياة لن تعود إلى طبيتعها في أمريكا قبل عام 2022 والان مع التفاصيل
الخميس 29 أكتوبر 2020
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الحياة قد لا تعود إلى طبيتعها في البلاد قبل عام 2022.
وقال فاوتشي في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، نشرت الأربعاء، إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزا قبل يناير 2021، وربما بعد ذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء "كوفيد-19"، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.
وقال إنه كان يجب على السلطات أن تعمل على تقليص الإصابات، لكنها فشلت في ذلك.
وفي مقابلة منفصلة مع مجلة ملبورن الأسترالية، قال فاوتشي: "في حال حصلنا على التطعيم وبدأنا في حملة توزيعه بنسبة كبيرة في الربع الثاني أو الثالث من 2021، أعتقد أنه من السهولة في نهاية ذلك العام أو في مطلع 2022 أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية.
وكان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، روبرت ريدفيلد، قال في إفادة أمام الكونغرس، قبل أيام إنه من المرجح ألا يكون اللقاح متوفرا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021، وفق "سكاي نيوز عربية".
وهذا يعني أن الإغلاقات العامة أو الجزئية ستظل مستمرة خلال الأشهر المقبلة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
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