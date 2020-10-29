شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب فصل الشتاء.. تعرّف على أفضل الطرق لتفادي الإصابة بـ«الأكزيما» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تتسبب الأكزيما في جفاف الجلد وتثير الحكة واحمراراً وتشقق في الجلد، ولكن تناول مكملات فيتامين سي بانتظام، قد يسهم في تخفيف أعراضها.

ويعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما، التي يمكن أن تظهر أيضاً في وقت لاحق. وقد تختلف الأعراض بين بقع صغيرة من الجلد الجاف، إلى مناطق منتشرة وملتهبة من الجلد المتشقق.

يمكن الوقاية من الإكزيما، بتناول مكملات فيتامين سي الذي يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية للبشرة، إذ يساعد في إنتاج الكولاجين.

ويمكن لفيتامين سي أيضاً تحسين وظيفة حاجز الجلد، والحد من فقدان الماء. ويعتبر الحفاظ على رطوبة البشرة أمراً بالغ الأهمية لتجنب الإصابة بجفاف الجلد في الشتاء.

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وقالت المتخصصة في التغذية جيليان كوبالا: “اعتماداً على سبب جفاف البشرة، يمكن استخدام طرق علاج مختلفة، بما في ذلك المراهم الطبية والمرطبات، لزيادة ترطيب البشرة“.

وكتبت لموقع هيلث لاين الطبي “بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي تعديلات نمط الحياة، مثل شرب المزيد من الماء، وتناول بعض المكملات الغذائية، إلى تخفيف جفاف الجلد. يعمل فيتامين سي مضاداً للأكسدة ولوقاية الجلد وهو ضروري لإنتاج الكولاجين، ما يجعله عنصراً غذائياً مهماً لصحة الجلد”

ويمكن أيضا تقليل خطر الإصابة بالبشرة الجافة بتناول مكملات فيتامين د بانتظام، إذ يلعب دوراً مهماً في مناعة في الجلد، وفي نمو الجديد منه.

ويعد الذين يعانون مستويات منخفضة من فيتامين د، الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الجلد، بما في ذلك الأكزيما، والصدفية، في فصل الشتاء، ولذلك يُوصى بتناول 10 ميكروغرامات من فيتامين د يومياً.

وحسب الخبراء، يمكن أن يساعد قص الأظافر وارتداء ملابس خفيفة فوق المناطق المصابة في تقليل الضرر الناتج عن الأكزيما، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية.