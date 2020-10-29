كورونا حول العالم.. الهند تتخطى 8 ملايين إصابة وفرنسا تشدد الإجراءات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 44 مليونا و774 ألفا و241 إصابة، الخميس.





وبلغ عدد الوفيات مليونا و179 ألفا و224 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 32 مليونا و727 ألفا و138 حالة شفاء.







أكثر من 8 ملايين إصابة في الهند

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند 8 ملايين مصاب، حسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة الهندية، الخميس.

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت حتى، الخميس، 9.1 مليون إصابة.

لكنّ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك في الهند والبالغ 120 ألفاً هو أقلّ بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتّحدة التي سجّلت أكثر من 230 ألف حالة وفاة.





ارتفاع الإصابات الجديدة في أمريكا

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 80923 على الأقل، ليصل العدد الإجمالي لعدد الإصابات إلى 9.1 مليون إجمالا.

وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات ارتفع أيضا بواقع 1026 إلى 227830 حالة.





تشديد الإجراءات في فرنسا

تبدأ فرنسا، الجمعة، إغلاقا جديدا يمتد حتى الأول من ديسمبر المقبل على الأقل، بهدف احتواء الموجة الوبائية الثانية "التي ستكون بلا شك أكثر فتكاً من الأولى"، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح أنّ "هذا الإغلاق له 3 ضوابط: المدارس ستبقى مفتوحة، العمل يمكن أن يتواصل، دور رعاية المسنين يمكن زيارتها".

وفي إطار هذا الإغلاق الجديد، ستغلق الحانات والمطاعم و"المتاجر غير الرئيسية"، غير أنّ أبواب المدارس ستبقى مفتوحة، فيما سيوفر التعليم العالي تعليماً عن بعد.





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16774 إصابة جديدة في ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض تدابير صارمة لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا، من بينها إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، مع رصد مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من احتواء الصدمة

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 481013 بعد تسجيل 16774 حالة جديدة.

وكشفت البيانات أيضا ارتفاع حالات الوفاة إلى 10272 مع تسجيل 89 حالة جديدة.





47 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 أكتوبر الجاري ارتفاعا من 42 في اليوم السابق، لتسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من شهرين.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 23 من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم شينجيانج، والباقي حالات قادمة من الخارج.





والزيادة في عدد إصابات مرض كوقيد-19 المؤكدة هي الأعلى منذ تسجيل 49 حالة في التاسع من أغسطس الماضي، لكنها ما زالت قليلة للغاية مقارنة مع ما شهدته البلاد خلال ذروة الجائحة في فبراير الماضي.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 38 في اليوم السابق.

وقالت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 85915، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





أكثر من 90 ألف وفاة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5595 إصابة جديدة بفيروس كورونا و495 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 906863 والوفيات إلى 90309.

ويقول مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.



