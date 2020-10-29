شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد البطاطس للصحة دعم القلب ومنع هشاشه العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطس من الخضراوات التي تحظى بشعبية عالمية كبيرة ويفضلها الأطفال والكبار وتحمل العديد من الفوائد الصحية لجسم الأسنان لما تحتويه من الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي يوفرها يمكن أن تساعد في درء الأمراض وإفادة الصحة فقد تساعد في تقليل الالتهاب والإمساك

وتحتوي حبة البطاطس المتوسطة على حوالي 164 سعرة حرارية و 30 % من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 6، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday.

فوائد البطاطس الصحيه

تكون البطاطس صحية إذا تم تحضيرها بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يفيد تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الصحة ويقلل من مخاطرالعديد من الحالات الصحية المرتبطة بنمط الحياة، تحتوي البطاطس على عناصر غذائية مهمة حتى عند طهيها ، يمكن أن تفيد صحة الإنسان بطرق مختلفة، مثل الوقاية من هشاشة العظام ، والحفاظ على صحة القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

يساعد الحديد والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك في البطاطس الجسم على بناء بنية العظام وقوتها والحفاظ عليها، يلعب الحديد والزنك دورًا مهمًا في إنتاج ونضوج الكولاجين.

يعتبر كل من الفوسفور والكالسيوم مهمين في بنية العظام ، ولكن من الضروري تحقيق التوازن بين المعدنين من أجل تمعدن العظام بشكل صحيح يؤدي الكثيرمن الفوسفوروقلة الكالسيوم إلى فقدان العظام والإصابة بهشاشة العظام.

كما يعد تناول كميات منخفضة من الصوديوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على ضغط دم صحي، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية البوتاسيوم يساعد على توسع الأوعية الدموية ، أو توسيع الأوعية الدموية، البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم كلها موجودة في البطاطس تم العثورعلى هذه لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

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محتوى البطاطس من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ، إلى جانب نقص الكوليسترول ، كلها تدعم صحة القلب، تحتوي البطاطس على كميات كبيرة من الألياف تساعد الألياف على خفض الكمية الإجمالية للكوليسترول في الدم ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الكولين عنصرغذائي مهم ومتعدد الاستخدامات موجود في البطاطس يساعد في حركة العضلات والمزاج والتعلم والذاكرة كما أنه يساعد في الحفاظ على هيكل الأغشية الخلوية، امتصاص الدهون، تطور الدماغ المبكر، تحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 57 مجم من مادة الكولين يحتاج الذكورالبالغون إلى 550 مجم ، والإناث 425 مجم في اليوم.

وتحتوي البطاطس على حمض الفوليك يلعب حمض الفوليك دورًا في تخليق وإصلاح الحمض النووي ، وبالتالي يمنع العديد من أنواع الخلايا السرطانية من التكون بسبب الطفرات في الحمض النووي، يرتبط تناول الألياف من الفواكه والخضروات مثل البطاطس بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يعمل فيتامين سي وكيرسيتين أيضًا كمضاد للأكسدة ، حيث يحميان الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويساعد محتوى الألياف في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي، كما أنها تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية ، لذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقل احتمال استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

البطاطس مصدر كبير لفيتامين ب 6 يلعب هذا دورًا حيويًا في استقلاب الطاقة ، عن طريق تكسير الكربوهيدرات والبروتينات إلى جلوكوز وأحماض أمينية يتم استخدام هذه المركبات الصغيرة بسهولة أكبر للحصول على الطاقة داخل الجسم.

الكولاجين هو نظام دعم البشرة يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة للمساعدة في منع الأضرار التي تسببها الشمس والتلوث والدخان يساعد فيتامين ج أيضًا على تلطيف الكولاجين للتجاعيد وتحسين نسيج البشرة بشكل عام.