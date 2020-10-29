شكرا لقرائتكم خبر عن تناول فيتامين A و E و D يمنع أمراض الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (A) و (E) و (D) قد يرتبط بعدد أقل من شكاوى الجهاز التنفسي لدى البالغين، وقال الباحثون إن التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، على الرغم من أن كيفية تعزيزها للمناعة أمر معقد وغيرمفهوم بعد، وذلك بحسب ما نشر موقع "ميديكال".

وفى الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ Nutrition Prevention & Health أشار الباحثون إلى أن النتائج تتطلب مزيدًا من الدراسة بين المجموعات العرقية والمناطق الجغرافية المختلفة في ضوء جائحة فيروس كورونا الحالي.

وقال الباحثون إن الفيتامينات A و E و C و D تلعب دوراً بالفعل للمساعدة في الأداء الطبيعي لجهاز المناعة.

وأكدت جمعية التغذية الأمريكية أن هذه الفيتامينات قد تساعد أيضًا في منع التهابات الجهاز التنفسي.

أراد الباحثون استكشاف ما إذا كان تناول هذه الفيتامينات من كل من النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يكون مرتبطًا بانتشار شكاوى الجهاز التنفسي في عينة تمثيلية على المستوى الوطني من البالغين في المملكة المتحدة.

وقد اعتمدوا على المعلومات التي قدمها 6115 مشاركًا بالغًا في برنامج المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية لعام 2008-2016 الذين أكملوا ثلاثة أيام أوأكثرمن يوميات النظام الغذائي وهو عبارة عن مسح شامل يجمع المعلومات سنويًا عن جميع الأطعمة والمشروبات المستهلكة من حوالي 1000 شخص تم اختيارهم عشوائيًا يعيشون في منازل خاصة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تم الإبلاغ عن شكاوى في الجهاز التنفسي من قبل المشاركين ولم يتم تشخيصها من قبل الطبيب تم تعريفها على نطاق واسع، وتضمنت كل من الحالات المعدية وغيرالمعدية ، مثل نزلات البرد ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو.

نظرالباحثون في المدخول الغذائي فقط وذلك من النظام الغذائي والمكملات، مع مراعاة العوامل المؤثرة المحتملة، مثل العمروالجنس والوزن (مؤشر كتلة الجسم) والتدخين ودخل الأسرة وإجمالي استهلاك الطاقة.

وإجمالاً، كانت هناك 33 حالة شكاوى تنفسية كان هؤلاء المستجيبون أكبر سناً بشكل عام وأقل احتمالية للقول إنهم تناولوا مكملات الفيتامينات A أو E أو C أو D بانتظام.

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لم يكن هناك ارتباط واضح بين مؤشر كتلة الجسم وتناول الفيتامينات، أو بين مؤشر كتلة الجسم والشكاوى التنفسية ولم يكن من الممكن تحديد أي ارتباط بمكملات فيتامين سي حيث لم يقل أي من البالغين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أنهم تناولوها.

لكن تناول فيتامين (أ) و (هـ) من كل من النظام الغذائي والمكملات الغذائية ارتبط بانخفاض معدل انتشار شكاوى الجهاز التنفسي لدى البالغين في المملكة المتحدة.

تشمل المصادر الغذائية الرئيسية لفيتامين أ الكبد والحليب كامل الدسم والجبن ، وكذلك الجزر والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه ذات اللون البرتقالي.

و تشمل المصادر الغذائية الرئيسية لفيتامين E الزيوت النباتية والمكسرات والبذور.

كما أن تناول فيتامين (د) من المكملات الغذائية، وليس من النظام الغذائي، كان مرتبطًا بعدد أقل من شكاوى الجهاز التنفسي، مما دفع الباحثين إلى اقتراح أن النتائج تضيف إلى الجدل العلمي الحالي حول قيمة مكملات فيتامين (د).

وكتبوا: "تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من خُمس السكان في المملكة المتحدة يعانون من نقص فيتامين (د) ، وأكثر من 30٪ من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق لا يحصلون على المدخول الغذائي الموصى به".

وأضافوا "تتفق النتائج التي توصلنا إليها مع الفرضية القائلة بأن المكملات ضرورية لضمان الحفاظ على حالة فيتامين (د) المناسبة وربما تشير إلى أن تناول فيتامين (د) من النظام الغذائي وحده لا يمكن أن يساعد في الحفاظ على حالة فيتامين (د) المناسبة.

وحذر الباحثون أن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة، وعلى هذا النحو، لا يمكن تحديد السبب ، إضافة إلى أن عدد الشكاوى التنفسية كان صغيرًا، مما يعني أنه لا يمكن إجراء استنتاجات فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.