شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هل توجد تحاليل لتشخيص جدرى الماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدري الماء هو مرض شديد العدوى يتميز بطفح جلدي مثير للحكة يتكون من بثور حمراء مملوءة بسائل وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وهو من أمراض الطفولة لكن قلت الإصابة به منذ ظهور لقاح جدري الماء، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الاختبارات والتحاليل لتشخيص جدري الماء، وفقا لموقع "very well health".

أعراض جدري الماء

أكثر أعراض جدري الماء تميزًا هو الطفح الجلدي، والذي يحدث بعد حوالي 14 يومًا من التعرض، كما يتكون من مئات البثور الحمراء المليئة بالسوائل ، ويظهر طفح جدري الماء أولاً على الوجه وفروة الرأس، ثم ينتشر على الذراعين والساقين باعراض تشبه اعراض الانفلونزا، بما في ذلك:

-حمى خفيفة

-صداع الراس

-ألم البطن

-إعياء

-تورم الغدد

-الشعور بالضيق العام

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تشخيص جدرى الماء

عادة ما يعتمد تشخيص جدري الماء على تاريخ الأعراض الفيروسية والمظهر المميز للطفح الجلدي ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن الخلط بين طفح جدري الماء والهربس البسيط أو القوباء أو لدغات الحشرات أو الجرب.

إذا كان هناك أي شك في أن الطفح الجلدي ناتج عن جدري الماء ، فيمكن أخذ ثقافة فيروسية. ومع ذلك ، قد يستغرق الحصول على النتائج وقتًا أطول مما يستغرقه حل المرض.

عادة ما يكون من السهل تشخيص جدري الماء من قبل الطبيب من خلال فحص بسيط للطفح الجلدي إذا كان هناك أي شك ، فيمكن تأكيده من خلال الاختبارات المعملية.

تحاليل الدم

في معظم الحالات، لن تحتاج إلى إجراء أي اختبار للحصول على تشخيص لمرض جدري الماء يمكن لطبيبك تشخيصه بمجرد النظر إلى الطفح الجلدي.

سيسألك طبيبك أيضًا عن أي أعراض أخرى عانيت منها أنت أو طفلك ومتى بدأت ، وكذلك إذا كنت قد تعرضت لجدري الماء.

يمكن أيضًا إجراء اختبار الدم للتحقق مما إذا كنت مصابًا بعدوى نشطة بالجدري المائي أو إذا كنت محصنًا ضد المرض. يتم سحب كمية صغيرة من الدم وإرسالها إلى المختبر لفحص الأجسام المضادة لفيروس الحماق النطاقي فيروس الحماق النطاقي هو الفيروس الذي يسبب جدري الماء.

مزرعة فيروسية

في بعض الأحيان يتم إجراء مزرعة فيروسية بدلاً من فحص الدم. يتم أخذ عينة من السائل من نفطة وإرسالها إلى المختبر ، حيث يُسمح للعينة بالنمو. بعد فترة من الوقت ، يتم فحصه بحثًا عن فيروس varicella-zoster

لن تحصل على نتائج فورية من أي من هذين الاختبارين ، على الرغم من أن اختبار الدم أسرع من مزرعة فيروسية مع وجود مزرعة فيروسية ، قد لا تعود النتائج حتى ينتهي الفيروس بالفعل.