شكرا لقرائتكم خبر عن النساء قادرات على قهر عدوى الملاريا أسرع من الرجال .. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال الملاريا تشكل تحديًا صحيًا عالميًا كبيرًا ، حيث تسبب العدوى أعراضًا مرضية تتراوح بين غير معقدة إلى شديدة، ولكن كشفت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الإناث قادرات على التخلص من عدوى الملاريا بدون أعراض بمعدل أسرع من نظرائهن من الرجال.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تشير النتائج إلى أن الاختلافات البيولوجية القائمة على الجنس هي عامل مهم يجب على علماء الأوبئة مراعاته في الاستجابة البشرية لطفيليات الملاريا.

وتسبب عدوى الملاريا أعراضًا مرضية تتراوح بين غير معقدة إلى شديدة بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدوى الملاريا بدون أعراض شائعة في الأماكن التي يحدث فيها المرض في أغلب الأحيان ، والمعروفة باسم المناطق الموبوءة، بسبب المناعة الجزئية ، يمكن للأفراد حمل الطفيليات لفترات طويلة من الزمن دون أن يدركوا أنهم مصابون.

لقد ثبت جيدًا أن العدوى المزمنة عديمة الأعراض بطفيليات الملاريا الأكثر شيوعًا والمميتة يمكن أن تسبب تعب شديد للمصابين وتسهم في انتقال المرض المستمر نظرًا لأن هذه العدوى تمثل جزءًا مهمًا من خزان الطفيليات وبالتالي فهي عقبة رئيسية أمام الجهود المبذولة للقضاء على الملاريا، فإن توصيفها أمر بالغ الأهمية.

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وقالت المؤلفة الرئيسية جيسيكا بريجز الزميلة الإكلينيكية في الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا: "في حين أنه من المسلم به على نطاق واسع أن النساء الحوامل قد ازدادت قابليتهن للإصابة بالملاريا ونتائج أكثر خطورة ، فقد تم إيلاء اهتمام أقل لاحتمال وجود اختلافات بيولوجية أخرى بين الجنسين في مناعة الملاريا.

يتطلب فهم الاستجابة المناعية للإنسان للعدوى المزمنة بالمتصورة المنجلية متابعة متكررة للأفراد المصابين ، والكشف الحساس عن الطفيليات ، والقدرة على التمييز بين "العدوى الفائقة" والعدوى المستمرة. تعد العدوى الإضافية شائعة في المناطق الموبوءة وتشير إلى إصابة الفرد بعدوى جديدة عندما يكون مصابًا بالفعل.

وكشفت الدراسات السابقة عن ارتفاع معدل انتشار عدوى الملاريا لدى الذكور مقارنة بالإناث ، وهو ما لوحظ أيضًا في هذه المجموعة نظرًا لأن معدل انتشار العدوى بين الإناث أقل ، ولكن معدل الإصابة الجديد مماثل مقارنة بالذكور ، نظر الفريق في ما إذا كان هناك اختلاف بين الجنسين في مدى سرعة قدرتهم على التخلص من العدوى ، وأكدت نتائج الدراسة الحديثة أن العدوى عديمة الأعراض تطهر بشكل طبيعي كما هو الحال في الحالات التي لم يتم فيها علاج الأفراد بمضادات الملاريا بمعدل ضعف معدل الإناث مقابل الذكور".