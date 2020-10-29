شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأوميجا 3 يحمى مرضى القلب من مضاعفات ما بعد الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أمراض القلب من المشكلات الصحية الخطيرة المهدده للحياة، توصلت دراسة بحثية نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يمكن أن تحسن تشخيص ما بعد النوبات القلبية، والاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) الموجود في الأطعمة البحرية مثل الأسماك الدهنية وحمض ألفا لينولينيك (ALA) الموجود في الأطعمة النباتية مثل الجوز كان مرتبطًا بتحسين النتائج في الأفراد الذين عانوا من نوبة قلبية بما في ذلك انخفاض خطر الموت.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news بالإضافة إلى ذلك ، قدم استهلاك كل من حمض الفا وحمض إيكوسابنتاينويك أكبر فائدة ، مما يشير إلى وجود تأثير قوى وخصائص وقائية فريدة عند استهلاك كلا النوعين من أوميجا 3 نُشرت الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وتضمنت الدراسة 944 مشاركًا تعرضوا لأزمة قلبية خطيرة للغاية في أحد الشرايين الرئيسية للقلب.

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وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور أليكس سالا فيلا "لا تزال النوبات القلبية شائعة جدًا ، وبصرف النظر عن العلاجات التي تحافظ على حياة المريض ، كان الباحثون يستكشفون طرقًا لتأمين جودة حياة المريض بعد النوبة القلبية ما هو جديد في هذا البحث هو أنه يظهر أن أحماض الأوميجا 3 تحسن النتائج طويلة المدى لمرضى النوبات القلبية،من خلال تناول الأسماك البحرية والنباتية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان يوفر أكبر قدر من الحماية لمرضى النوبات القلبية.

المرضى في هذه الدراسة ، الذين كان متوسط ​​أعمارهم 61 وكانوا 78٪ من الرجال ، تم سحب دمائهم أثناء دخول المستشفى ثم حدد الباحثون مستوى أوميجا 3 في دمائهم ، وهي طريقة موثوقة لتحديد تناول أوميجا 3 خلال الأسابيع التي سبقت الأزمة القلبية بعد ذلك ، اكتشفوا ما إذا كان أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 في الدم في وقت الإصابة بأزمة قلبية معرضين لخطر منخفض للإصابة بمضاعفات خلال فترة متابعة مدتها ثلاث سنوات، ووجد الباحثون أن أولئك الذين أظهروا مستويات أعلى في الدم من حمض ألفا كانوا أقل عرضة للوفاة لمدة ثلاث سنوات لجميع الأسباب أيضًا ، كان الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من حمض إيكوسابنتاينويك معرضين لخطر الموت المنخفض أو يحتاجون إلى إعادة الدخول إلى المستشفى لأسباب تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.