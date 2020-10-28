المغرب يسجل 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وترفع الحالات الجديدة حصيلة الإصابات بالفيروس في المغرب إلى 207718 حالة.

وذكرت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3506 حالات.



وتم التأكد من 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171591.

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وارتفعت الحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 781 حالة ليبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 34% من إجمالي الأماكن المتاحة في غرف العناية المركزة على مستوى المغرب.

وتوزعت الوفيات على كل من البيضاء بـ 15 وفاة، و5 بالناظور، و3 في كل من بركان ومراكش والحوز وتطوان، ثم حالتي وفاة في كل من سلا والصخيرات تمارة وأكادير إداوتنان وتارودانت وطنجة أصيلة والحسيمة ومكناس.

كما سجلت حالة وفاة واحدة في الجديدة والرباط ووجدة أنجاد وجرادة وإنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها والعرائش وخريبكة وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة والعيون والرشيدية وورزازات وبولمان.