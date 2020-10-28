صحة ورشاقة

فرنسا تفرض الإغلاق العام لمواجهة تفشي كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق عام في فرنسا اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الإغلاق يستثني المدارس.

 

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وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها مساء اليوم: "سنفرض إغلاقاً عاماً في البلاد اعتباراً من يوم الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مضيفاً: "سنعيد تقييم أوضاع الإغلاق بعد 15 يوماً".

 

وذكر الرئيس الفرنسي أنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق عندما يصل معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى 5000.

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