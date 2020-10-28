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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفرض الإغلاق العام لمواجهة تفشي كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق عام في فرنسا اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الإغلاق يستثني المدارس.
وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها مساء اليوم: "سنفرض إغلاقاً عاماً في البلاد اعتباراً من يوم الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مضيفاً: "سنعيد تقييم أوضاع الإغلاق بعد 15 يوماً".
وذكر الرئيس الفرنسي أنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق عندما يصل معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى 5000.
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