فرنسا تفرض الإغلاق العام لمواجهة تفشي كورونا

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق عام في فرنسا اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الإغلاق يستثني المدارس.



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وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها مساء اليوم: "سنفرض إغلاقاً عاماً في البلاد اعتباراً من يوم الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مضيفاً: "سنعيد تقييم أوضاع الإغلاق بعد 15 يوماً".

وذكر الرئيس الفرنسي أنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق عندما يصل معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى 5000.