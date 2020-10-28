شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر السيدات: اكتئاب ما بعد الولادة قد يستمر لثلاث سنوات بعد الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن حوالي 1 من كل 4 سيدات عانين من مستويات عالية من أعراض الاكتئاب في مرحلة ما خلال السنوات الثلاث التي تلت الولادة، فيما عانت بقية النساء من مستويات منخفضة من الاكتئاب طوال فترة الثلاث سنوات.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يقوم الأطباء بفحص الأمهات بحثًا عن اكتئاب ما بعد الولادة، حيث حدد الباحثون أربعة مسارات لأعراض اكتئاب ما بعد الولادة والعوامل التي قد تزيد من خطر إصابة المرأة بأعراض مرتفعة تشير النتائج إلى أن تمديد فحص أعراض اكتئاب ما بعد الولادة لمدة عامين على الأقل بعد الولادة قد يكون مفيدًا في الكثير من الحالات.

Advertisements

قالت ديان بوتنيك المؤلفة الرئيسية للدراسة إلى أن ستة أشهر قد لا تكون طويلة بما يكفي لقياس أعراض الاكتئاب الذى يصيب الأمهات بعد الولادة، وقام الباحثون بتقييم أعراض النساء من خلال استبيان موجز من خمسة عناصر لفحص الاكتئاب، وكانت النساء المصابات بحالات مرضية أساسية، مثل اضطرابات المزاج أو سكري الحمل، أكثر عرضة للإصابة بمستويات أعلى من أعراض الاكتئاب التي استمرت طوال فترة الدراسة.