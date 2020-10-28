شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس الأمريكية: التجارب الأخيرة للقاح أنتجت مضادات عالية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نوفافكس Novavax، ومقرها الولايات المتحدة، إن بيانات من تجربة منفصلة للمرحلة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كوورنا تشير إلى أن اللقاح أنتج مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا الجديد.وأِشارت شركة نوفافكس إلى أنه سيتم تأجيل المرحلة الأخيرة من التجربة الأمريكية للقاح التجريبي لفيروس كورونا لمدة شهر تقريبًا حتى نهاية نوفمبر، مستشهدة بالتأخيرات في توسيع نطاق عملية التصنيع، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة وريترز.

من جانبه أوضح الدكتوربول أوفيت، خبيرالأمراض المعدية في جامعة بنسلفانيا، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية،" FDA"، أعتقد أن الهيئة الأمريكية كانت ترفض بشكل عام الموافقة على لقاحات للأمريكيين لم يتم اختبارها على الأمريكيين، تاريخيًا، وذلك خلال مقابلة مع رئيس تحرير مجلة JAMA الطبية.

وقال الموقع، يقوم عدد من الشركات، بما في ذلك المنافسان الأكبر فايزر Pfizer و استرازينيكا AstraZeneca ، بإجراء تجارب في المراحل الأخيرة من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 التجريبية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن بيانات محورية يمكن استخدامها للحصول على إذن أو موافقة طارئة.