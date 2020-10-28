شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التجارب الأخيرة للقاح مودرنا البريطانى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" TimesNowNews"، أن شركة مودرنا تعد من بين الشركات التي تنافس في السباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك شركة فايزر Pfizer وجونسون آند جونسون Johnson & Johnson و استرازينيكا Astrazeneca. وكلها في مراحلها الأخيرة من التجارب، ومن المتوقع صدور بيانات مؤقتة منها في الأسابيع المقبلة.

وذكرت مودرنا Moderna إن الجهة المنظمة للصحة في المملكة المتحدة، بدأت مراجعة في الوقت الفعلي للقاح التجريبي لفيروس كورونا COVID-19

وقد بدأت الشركة في تقديم بيانات متجددة من مرشح اللقاح الخاص بها إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) لبدء تقييمها المستقل للأدلة عندما تصبح متاحة، حيث تسمح هذه العملية بموافقة أسرع على اللقاح، مع الحفاظ على نفس معايير السلامة والفعالية.

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قال ستيفن إيفانز، أستاذ علم الوبائيات الدوائية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة: "أنه على الرغم من بدء تقييم البيانات المبكرة "مودرنا"، فإنه لا يضمن أن هذا اللقاح، أو أي لقاح آخر سيكون متاحًا في عام 2020".

وأضاف إيفانز: "لكن إذا كانت نتائج المرحلة الثالثة جيدة، فإن هذا النهج غير المعتاد، إن لم يكن غير المسبوق، سيسمح بتوفر اللقاح بسرعة أكبر".أوضح إيفانز أيضًا، أن مودرنا ستتاح لها الفرصة للإجابة على أسئلة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة MHRA حول البيانات المبكرة، بينما تستمر المرحلة المتأخرة من التجربة.

وكانت مودرنا أكدت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستتقدم بطلب مراجعة في الوقت الفعلي للقاح التجريب لفيروس كورونا COVID-19 إلى أوروبا، كما تقدمت بطلب لإجراء مراجعة مماثلة في كندا.

وأضاف، أن نتائج دراسة مودرنا الأخيرة، يجب أن ينظر إليها فقط من قبل مجلس مراقبة البيانات والسلامة، ولن يتم إصدار أي بيانات خارج هذا المجلس.