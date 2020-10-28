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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعلن عن ضوابط المناسبات الاجتماعية والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، اليوم، عن ضوابط بشأن الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية.
-ضرورة التزام كافة أعضاء المجتمع بالتدابير الوقائية والتعليمات الإرشادية المعلنة من قبل كافة الجهات المعنية في دبي لاسيما مع دخول موسم العطلات والاحتفالات المختلفة والمناسبات الاجتماعية المرتبطة بهذه الفترة من العام مثل، احتفال الهالويين والديوالي وغيرها من المناسبات المشابهة.
-الالتزام بتفادي التجعمات الكبيرة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة ومن أهمها التباعد الجسدي واستخدام الكمامات، وحث الأفراد من ذوي الحالات الصحية المزمنة على تفادي حضور تلك الاحتفالات.
- تطبيق التدابير الوقائية يجنب الأفراد وكذلك المنشآت التي تشارك أو تقوم بتنظيم مثل هذه الاحتفالات، الغرامات أو الإجراءات المترتبة على مخالفتها.
-سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع تمثل أولوية قصوى في جميع الأوقات، والتعاون بتطبيق التدابير الوقائية يكفل سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع
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