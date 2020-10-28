صحة ورشاقة

اختبار تنفس لفيروس كورونا يكشف الإصابة فى دقيقة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري علماء بريطانيون تطوير اختبار تنفس غير جراحي لفيروس كوفيد -19 يمكن أن يحقق نتائج "في غضون دقيقة واحدة". هذه التقنية ، التي تم تطويرها في الأصل كجزء من مشروع يعرف باسم TOXI-Triage ، ستستخدم "بصمات التنفس" "للتمييز السريع بين Covid-19 وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى".

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قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت في مجلة EclinicalMedicine التي تصدرها مجلة  The Lancet العالمية ، يمكن أن تحسن بشكل كبير من تجربة إجراء اختبار فيروس كورونا .

 تم إطلاق مشروع TOXI-Triage منذ أربع سنوات بهدف تحديد أكثر الطرق فعالية لتقديم التقييمات الطبية والسامة لضحايا حدث كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي. أعاد الفريق المشارك في المشروع بجامعة لوبورو البريطانية، تخصيص بعض التقنيات الحالية لتصميم اختبار التنفس لـ Covid-19.

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قال بول توماس ، أستاذ العلوم التحليلية من قسم الكيمياء بجامعة لوبورو ، إن النتائج تشجع الفريق ، لكنه أضاف مزيدًا من البيانات المطلوبة لتطوير الاختبار. وقال: "إذا ثبت أنه موثوق ، فإنه يوفر إمكانية التحديد السريع لـ Covid-19 أو استبعاده في أقسام الطوارئ أو الرعاية الأولية التي من شأنها حماية موظفي الرعاية الصحية وتحسين إدارة المرضى والحد من انتشار Covid-19."

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قام الباحثون بتجنيد 98 مريضًا للدراسة الصغيرة ، من بينهم 31 مصابًا بفيروس كورونا، وكان هدفهم هو تحديد المؤشرات الحيوية الموجودة في أنفاس شخص مصاب بـ Covid-19 وتمييز تلك الإشارات عن التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

توفر هذه التقنية، إمكانية ليس فقط لتحسين تجربة الأشخاص بشكل كبير في إجراء اختبار Covid-19 ولكن أيضًا للعب دور في إعادة تشغيل الاقتصاد من خلال الفحص السريع لأعداد كبيرة من الأشخاص في المطارات ومراكز النقل الأخرى ، على سبيل المثال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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