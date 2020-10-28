شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن أن تكون مصابًا بـكورونا دون علمك؟ .. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض مرض فيروس كورونا قريبة من أعراض الأنفلونزا العادية، لذلك قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من فيروس كورونا، ومن الممكن أيضًا أن يكون المرء قد عانى من المرض وتعافى منه دون أن يعرف ذلك، على الرغم من إدراك لعلامات والأعراض المختلفة لهذا المرض، فإن بعض أعراض COVID خفيفة للغاية بحيث يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فيما يلي بعض الأعراض التي قد تشير إلى ما إذا كنت قد عانيت من فيروس كورونا وتعافيت منه:

يعد وجود حمى منخفضة الدرجة لأكثر من ثلاثة أيام أحد الأعراض الشائعة لـ COVID-19. الحمى المفاجئة المصحوبة بصداع أو سيلان أو حكة في الأنف هي علامة على الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

يمكن أن يكون انخفاض أو فقدان حاسة الشم والتذوق مؤشراً على هذا المرض، يعد فقدان حاسة الشم أو التذوق ، المعروف أيضًا باسم فقدان الشم ، أحد أعراض مرض كوفيد -19، يحدث فقدان الشم في الغالب عندما تهاجم البقايا الفيروسية الأغشية المخاطية في الأنف ، مما يضعف قدرتك على اكتشاف الروائح بالكامل، لا يزال مرضى COVID يعانون من انخفاض حاسة الشم لعدة أشهر حتى بعد زوال العدوى.

السعال الجاف هو عرض شائع آخر لعدوى COVID-19 يمكن أن يكون السعال الجاف القاسي المصحوب بألم في الحلق مؤشرًا على وجود فيروس كورونا النشط عادة ما يرتبط السعال الجاف بالحساسية والملوثات الخارجية ، ولكن إذا كنت قد عانيت من سعال جاف طويل الأمد عندما لم يكن موسم الحساسية محددًا ، فربما يكون فيروس كورونا.

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يمكن أن تكون العيون الهشة وسيلان من أعراض COVID-19 يمكن أن يتسبب الفيروس في التهاب الملتحمة الخفيف، يمكن أن ينتقل الفيروس إذا لمست عينيك وجلدك باستمرار حول وجهك بأيدٍ ملوثه يمكن أيضًا التعاقد عليه من خلال انتقال الهباء الجوي.

من الأعراض النادرة لكورونا الطفح الجلدي وأصابع COVID. لوحظ طفح جلدي وأصابع COVID الفريدة لدى الأطفال الصغار، يمكن للفيروس أن يسبب التهابًا نشطًا في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى تحول جلد اليدين أو البطن أو القدمين أو حول أصابع القدم إلى اللون الأحمر والانتفاخ والحكة.

يعد ضيق التنفس أيضًا علامة على مرضى COVID بعد هزيمة الفيروس، يمكن أن يترافق هذا العرض أيضًا مع التهاب الحلق والسعال الجاف. لا يعني وجود كل هذه الأعراض بالضرورة أن الشخص مصاب بـ COVID-19 لكن الخبراء يشيرون إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في الأشهر الأولى من العام ، أي من يناير إلى أبريل 2020 ، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.